Yalova'da 40 kilometrelik bisiklet yolu yapılacak - Son Dakika

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisiklet turuna katılan Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, 40 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu yapacaklarını bildirdi.

Bu yıl "Herkes İçin Sıfır Emisyonlu Hareketlilik" temasıyla kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, Yalova Belediyesi ve kentte faaliyetini sürdüren bisiklet gruplarının katılımıyla etkinlik düzenlendi.

Şehir merkezinde bisiklet turu ile başlayan etkinlikte konuşan Tutuk, "Yalova'da 40 kilometrelik bisiklet yolu organize ediyoruz. Aynı zamanda bu yola entegre olarak yürüyüş yolu da yapacağız. Genişliği 5,5 metre aksımız Çiftlikköy sınırından başlayıp Yalova Üniversitesine kadar olacak. 2020 yılı sonuna kadar Çiftlikköy ile İDO İskelesi arasında kalan ilk etaplık bölümünü, sonrasında da 2021 yılı içerinde belirtmiş olduğumuz 40 kilometrenin tamamını hayata geçirmiş olacağız." dedi.

Trafiğe kapalı olacak alanda çocukların güvenli bir şekilde bisiklet kullanabileceklerini anlatan Tutuk, şöyle konuştu:

"2. etap çalışmalarımızı Balaban Dere'den başlatacağız. İlk defa bir mahallemizde bir bisiklet ve yürüyüş yolu olacak. Balaban Dere, İzmit karayolunu takip ederek yapacağımız millet bahçesine bisiklet yolu ile ulaşım sağlayacağız. Dere kenarından Kirazlı Sanayi Sitesine kadar bisiklet ve yürüyüş yolu kesintisiz olarak devam edecek. 3. etap çalışmalarımız Sanat Sokak'tan başlayacak. Dere güzergahını takip ederek, Adnan Menderes Mahallesinden TOKİ Konutlarının sonuna kadar gidecek. Bu alan toplam 2600 metre uzunluğunda olup trafiğe kapalı olacak. Vatandaşlarımızın gerek bisiklet kullanırken gerekse yürüyüş yaparken ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla çeşme, bisikletlerin ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri istasyonlar, park alanları da güzergah üzerinde yapacağız. Projemiz örnek bir proje olup, ülkemizde bu tarz hayata geçirilmiş sayılı projelerden biri olacak."