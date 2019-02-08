Yalova'da 49 Hükümlü İşe Yerleştirildi

Yalova
'da 2018 yılının başından bu yana 49 hükümlünün asgari ücretle ve sigortalı olarak işe yerleştirildiği bildirildi.
Yalova Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı
Koruma Kurulu Başkanlığının denetimli serbestlik sistemindeki hükümlülerin karşılaştıkları olumsuz etkileri onarma, topluma uyum sağlamalarını kolaylaştırma, sosyal ve ekonomik sorunlarının giderilmesi amaçlarıyla çalışmalar yürüttüğü belirtildi.
Açıklamada, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında, 2018 yılında 26, bu sene ise şu ana kadar 23 olmak üzere 49 hükümlünün asgari ücretli ve sigortalı olarak işe yerleştirildiği aktarıldı.
İşe alınan hükümlülerin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Adalet Sarayı ve İcra Müdürlüğünde istihdam edildiği duyurulan açıklamada, işi ve mesleği olmayan, geçmişteki suçları nedeniyle iş bulmakta güçlük çeken hükümlülerin, iş ve meslek sahibi olması ve tekrar suç işlemelerinin önlenmesi amaçlandığı ifade edildi.