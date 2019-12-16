Yalova'da 5 bin kişiye uyuşturucu ile mücadele eğitimi - Son Dakika

Yalova'da, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaklaşık 5 bin kişiye eğitim verildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Büro Amirliği görevlileri tarafından il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, son olarak İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde görevli psikososyal müdahale ekibince yönetici ve öğretmen personellere yönelik "Her Öğretmen Bir Narkorehber Olsun" sloganı ile eğitim verildiği aktarıldı.

650 yönetici ve öğretmene verilen seminerde, "çocuklara hayır deme yetisinin kazandırılmasında" öğretmenlerin üstlendiği görevin önemine dikkat çekildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz sivil toplum örgütleri tarafından organize edilen ve toplumun katılımına açık sanatsal kültürel etkinliklerde narkonokta stantları açılarak, narkoel broşürleri dağıtımı ve farkındalık mesajları içeren pankartlar sergilenmiştir. Konser etkinliklerinde sahne alan sanatçıların önderliğinde vatandaşlarımız ile bütünleşerek birlikte, 'Uyuşturucu ile Mücadeleyi Önemsiyoruz, Narkorehberi Destekliyoruz' sloganı haykırılarak örnek iş birliği çalışmaları yürütülmüştür. Etkinlikler süresince toplamda 5 bin kişi ile bir araya gelinmiştir."

Yalova Üniversitesi Çınarcık Meslek Yüksekokulunda da 140 kişilik öğrenci ve akademik personele eğitim verildiği kaydedilen açıklamada, KEM Büro Amirliği eğitici personeli eşliğinde narkotik maddeler arama köpeği "Zeytin" tarafından arama-bulma faaliyetleri yapıldığı duyuruldu.