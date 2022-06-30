Alınan bilgiye göre, N.Ş, Altınova ilçesi Yalova-İzmit karayolu minibüs durağı yakınında bulunan 6 ATM'ye çekiçle saldırdı. Tek tek ATM'lerin ekranlarını kıran şahıs bölgeye gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Akli dengesi yerinde olmadığı ve cezai ehliyeti bulunmadığı öğrenilen N.Ş, daha sonra polis ekipleri tarafından ilçedeki bir rehabilitasyon merkezine bırakıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika 3. sayfa: Yalova'da 6 banka ATM'sine çekiçli saldırı - Son Dakika

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