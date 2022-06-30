Son dakika 3. sayfa: Yalova'da 6 banka ATM'sine çekiçli saldırı - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Yalova'da 6 banka ATM'sine çekiçli saldırı

30.06.2022 22:07

Son dakika gelişmesine göre Yalova'da 6 banka ATM'sine çekiçli saldırı Yalova'nın Altınova ilçesinde aklı dengesi yerinde olmadığı öğrenilen bir kişi elindeki çekiçle yan yana duran 6 adet banka ATM'sine saldırarak kullanılmaz hale getirdi.

Yalova'da 6 banka ATM'sine çekiçli saldırı

YALOVA - Yalova'nın Altınova ilçesinde aklı dengesi yerinde olmadığı öğrenilen bir kişi elindeki çekiçle yan yana duran 6 adet banka ATM'sine saldırarak kullanılmaz hale getirdi.

Alınan bilgiye göre, N.Ş, Altınova ilçesi Yalova-İzmit karayolu minibüs durağı yakınında bulunan 6 ATM'ye çekiçle saldırdı. Tek tek ATM'lerin ekranlarını kıran şahıs bölgeye gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Akli dengesi yerinde olmadığı ve cezai ehliyeti bulunmadığı öğrenilen N.Ş, daha sonra polis ekipleri tarafından ilçedeki bir rehabilitasyon merkezine bırakıldı.

Şahsın daha önce de ATM'lere saldırı gerçekleştirdiği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Yalova'da 6 banka ATM'sine çekiçli saldırı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Yalova'da 6 banka ATM'sine çekiçli saldırı - Son Dakika
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