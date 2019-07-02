Son Dakika Haberleri: Yalova'da 600 kök Hint keneviri ele geçirildi
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Yalova'da 600 kök Hint keneviri ele geçirildi

1 saat önce

Yalova Jandarması aldığı bir istihbarat sonrasında Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde bir eve operasyon gerçekleştirdi.

Yalova'da 600 kök Hint keneviri ele geçirildi, System.String[]
Yalova Jandarması aldığı bir istihbarat sonrasında Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde bir eve operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda bahçede ekili 600 kök Hint keneviri ile ev içerisinde 40 gram kubar esrar ele geçirildi.

Yalova Jandarması uyuşturucuya göz açtırmıyor. Bu kapsamda yapılan istihbari çalışma neticesinde Y.B. adlı bir şahsın Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesindeki evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği öğrenildi. Yapılan çalışmalar sonrasında operasyon için düğmeye basıldı. Jandarma ekipleri şahsın evine sabah erken saatlerde operasyon gerçekleştirdiler. Operasyonda bahçede ekili 600 kök Hint keneviri ve ev içerisinde yapılan aramada ise 40 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.B. ise yapılan sorgulama sonrasında sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay sonrasında Yalova Jandarma Alay Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Yalova İl Jandarma Komutanlığı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başta terör ve uyuşturucu olayları olmak üzere suç ve suç örgütleriyle mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edecektir" denildi. - YALOVA
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:21 Kaynak: İHA
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