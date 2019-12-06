Son Dakika Haberleri: Yalova'da 611 sikke ele geçirildi, 4 kişi yakalandı
Son Dakika Güncel Yalova'da 611 sikke ele geçirildi, 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Yalova'da 611 sikke ele geçirildi, 4 kişi yakalandı

6 saat önce

Yalova'daki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 611 sikke ele geçirildi.

Yalova'da 611 sikke ele geçirildi, 4 kişi yakalandı, System.String[]

Yalova'daki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 611 sikke ele geçirildi.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da bulunan 4 şüphelinin ellerinde bulunan tarihi sikkelere müşteri aradıkları bilgisine ulaştı.

İstihbarat çalışmaları sonucunda tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen şüphelileri takibe alan ekipler, Yalova'da operasyon düzenledi.

Operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 611 sikke ele geçirilirken, 4 şüpheli ise gözaltına alındı.

Şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği bildirildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:54 Kaynak: AA
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