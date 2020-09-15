Yalova'da 65 yaş üstü ve 18 yaş altına sokağa çıkma kısıtlaması...(Tekrar) - Son Dakika

Yalova Valisi Muammer Erol başkanlığında toplanan Yalova İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 65 yaş üstü vatandaşların saat 09: 00 ile 20: 00 saatleri haricinde sokağa çıkmasına kısıtlama getirdi. 18 yaş altı çocuk ve gençler ise akşam saat 20: 00'den sonra velileri ile sokağa çıkabilecekler.

Yalova İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Korona Virüs Tedbirleri gündemi ile bir araya geldi. Son günlerde artış gösteren vakaları da göz önünde bulunduran Yalova İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 65 yaş üstü vatandaşların saat 09: 00 ile 20: 00 saatleri haricinde sokağa çıkmasına kısıtlama getirdi.

Öte yandan 18 yaş altı gençlere yönelik de kısıtlama kararı alındı. 18 yaş altı çocuk ve gençler ise akşam saat 20: 00'den sonra yanlarında velileri olmadan sokağa çıkamayacaklar. Kurulun aldığı diğer kararlar ise, "İşkur, SGK ve sağlık personelinden oluşan bir ekip kurularak 50'den fazla çalışanı olan işletmelere Covid-19 Salgın Tedbirlerine uyum konusunda denetim yapılacak. Her işletmede mutlaka el dezenfektanı bulundurulacak" şeklinde kamuoyuna duyuruldu. - YALOVA