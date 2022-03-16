Yalova'da 66 bin 100 adet dolu makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Yalova'da 66 bin 100 adet dolu makaron ele geçirildi

16.03.2022 20:18
Yalova'da 66 bin 100 adet dolu makaron ele geçirildi

Yalova İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 66 bin 100 adet dolu makaron ele geçirildi.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 66 bin 100 adet dolu makaron ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ve Altınova İlçe Jandarma ekiplerince Tavşanlı beldesinde S.Ç. isimli şahsın kilitli poşetler içinde dolu makaron sattığı bilgisine ulaşıldı. Şüpheli şahsa ait barakada yapılan aramada çeşitli markalarda 66 bin 100 adet dolu makaron ele geçirildi. Şahıs hakkına adli soruşturma başlatılırken ele geçirilen malzemelerin Yalova Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi. - YALOVA

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Yalova'da 66 bin 100 makaron ele geçirildi Yalova'da 66 bin 100 makaron ele geçirildi Jandarmadan sigara kaçakçılarına suçüstü Jandarmadan sigara kaçakçılarına suçüstü

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçak Sigara, Jandarma, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yalova'da 66 bin 100 adet dolu makaron ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yalova'da 66 bin 100 adet dolu makaron ele geçirildi - Son Dakika
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