Yalova'da 7 araç birbirine girdi: 1 yaralı - Son Dakika
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Yalova'da 7 araç birbirine girdi: 1 yaralı

17.03.2022 22:36
Yalova'da 7 araç birbirine girdi: 1 yaralı

Yalova'da bir kaza sonrasında oluşan trafikte bekleyen araçlara midibüsün çarpması sonucu 7 araç birbirine girdi.

Yalova'da bir kaza sonrasında oluşan trafikte bekleyen araçlara midibüsün çarpması sonucu 7 araç birbirine girdi. 1 kişinin yaralandığı kaza bölgesinde 20 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Alınan bilgiye göre, Yalova-İzmit karayolunda damperi açık kalan kamyonun yaya üst geçidi ve banka nakil aracına çarpması sonucu meydana gelen kaza sonrası oluşan trafikte ikinci zincirleme kaza meydana geldi. Çiftlikköy ilçesindeki trafikte bekleyen 80 GF 205 plakalı otomobile 77 P 0394 plakalı midibüs arkadan çarptı. Çarpmanın trafikte bekleyen 7 araç birbirine girdi. Kazada yaralanan 80 plakalı otomobil sürücüsü Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan damperli kamyonun çarptığı üst geçit ve yön tabelası ise kaldırılması için bölgede çalışma yürütüldü. Çalışmalar nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan kara yolunda 20 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Kazalarla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA

Yalova'da 7 araç birbirine girdi: 1 yaralı
Yalova'da 7 araç birbirine girdi: 1 yaralı
Yalova'da 7 araç birbirine girdi: 1 yaralı
Yalova'da 7 araç birbirine girdi: 1 yaralı
Yalova'da 7 araç birbirine girdi: 1 yaralı
Yalova'da 7 araç birbirine girdi: 1 yaralı

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Tragger, Yalova, Banka, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yalova'da 7 araç birbirine girdi: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yalova'da 7 araç birbirine girdi: 1 yaralı - Son Dakika
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