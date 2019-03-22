Son Dakika Haberleri: Yalova'da 75 Bekçi İstihdam Edilecek

Yalova'da 75 Bekçi İstihdam Edilecek

1 saat önce

Yalova Valiliği tarafından, kentte 75 bekçi alımı yapılacağı bildirildi.

Yalova'da 75 Bekçi İstihdam Edilecek, System.String[]
Yalova Valiliği tarafından, kentte 75 bekçi alımı yapılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 81 ilde 8 bin erkek çarşı ve mahalle bekçi istihdam edileceği belirtilerek, Yalova için kontenjanın 75 olduğu kaydedildi.

Ön başvuruların, adaylar tarafından 18 Mart-1 Nisan tarihlerinde "http://www.pa.edu.tr" adresinden e-devlet şifresiyle yapılabileceği aktarılan açıklamada, alıma ilişkin sınav takviminin Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden ilan edileceği duyuruldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:03 Kaynak: AA

Yalova, Güncel
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