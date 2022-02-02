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Yalova'da 8 çift "02.02.2022"de nikah kıydırdı - Son Dakika

Yalova'da 8 çift "02.02.2022"de nikah kıydırdı

02.02.2022 14:13
Yalova'da 8 çift "02.02.2022"de nikah kıydırdı

Evlilik tarihlerini unutulmaz ve özel kılmak için Yalova Belediyesine başvuran 8 çift, "02.02.2022"de nikahlarını kıydırdı.

Evlilik tarihlerini unutulmaz ve özel kılmak için Yalova Belediyesine başvuran 8 çift, "02.02.2022"de nikahlarını kıydırdı.

Aylar öncesinden Yalova Belediyesine müracaat eden çiftler, "02.02.2022 tarihi için gün aldı.

Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde yapılan merasimlere, çiftlerin aileleri ve davetlileri katıldı.

Gülşah Karakaş ile nikahının ardından açıklamalarda bulunan damat Mustafa Bayzan, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 2 Şubat 2022. 2 rakamının bizdeki önemi; ilk çıkma tarihimiz 2 Eylül, nişanlılık tarihimiz 12 Eylül. Böyle özel zamanlar zor geliyor. Bizler de 2 Şubat 2022'de mutluluğumuza adım attık. Diğer evlenecek olan çiftlere de mutluluklar diliyoruz. Gösterdikleri ilgi için Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve Yalova Belediyesine teşekkür ederiz."

Yalova'da 8 çift 02.02.2022 de nikah kıydırdı
Yalova'da 8 çift 02.02.2022 de nikah kıydırdı
Yalova'da 8 çift 02.02.2022 de nikah kıydırdı
Yalova'da 8 çift 02.02.2022 de nikah kıydırdı

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Raif Dinçkök, Evlilik, Yalova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yalova'da 8 çift '02.02.2022'de nikah kıydırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yalova'da 8 çift "02.02.2022"de nikah kıydırdı - Son Dakika
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