Yalova'da 9 milyon 634 bin TL mali ve sosyal destek dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yalova'da 9 milyon 634 bin TL mali ve sosyal destek dağıtıldı - Son Dakika

Yalova'da 9 milyon 634 bin TL mali ve sosyal destek dağıtıldı

7 saat önce

Yalova Valisi Muammer Erol pandemi sürecinde Yalova'da uygulanan mali ve sosyal destekler hakkında bilgi verdi.

Yalova'da 9 milyon 634 bin TL mali ve sosyal destek dağıtıldı, System.String[]

Yalova Valisi Muammer Erol pandemi sürecinde Yalova'da uygulanan mali ve sosyal destekler hakkında bilgi verdi. Vali Erol, şu ana kadar 9 milyon 634 bin TL destek dağıtımı gerçekleştirildiğini desteklerin devam ettiğini açıkladı.


Ülkemizi de etkisi altına alan salgın nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile işsiz kalan ya da işyerleri kapandığı için gelirleri kesilen vatandaşlara yönelik olarak dağıtılmaya başlanan mali ve sosyal desteklerin 3. Fazı devam ediyor. Bugüne kadar tamamlanan 2 faz ve halen süren 3. Faz hakkında bilgi veren Yalova Valisi Muammer Erol ise şu ana kadar 9 milyon 634 bin TL destek ödemesi yapıldığını belirtti. Vali Erol yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verdi, "Pandemi Sosyal Destek Programı kapsamında Faz 1'de 3381 kişi ve Faz 2'de 3637 kişi verilen 1000 liralık nakdi destekten faydalanmıştır. 3. Faz pandemi 1000 TL sosyal yardım programına e-devlet üzerinden başvurular hala devam etmekte olup şu ana kadar 5265 ön başvurudan 1589 tanesi kabul edilmiştir. Ayrıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 2.086 kişiye 1 milyon 27 bin 774 TL ayni ve nakdi yardımdan faydalanmıştır.


İlimiz genelinde kamu kurum ve kuruluşları ( SYDV, İl Özel idare, Belediyeler) ve Sivil Toplum Kuruluşları tarafından toplam 9960 gıda kolisi temel ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır.


İlimiz genelinde yaklaşık 500.000 adet maske eczaneler aracılığı ile ve 500.000 Adet maskede kamu kurum ve kuruluşlar ile 10-25 çalışanı olan işletmelere dağıtımı gerçekleştirilmiştir.


İlimizdeki kamu bankaları ( Halkbank, Vakıfbank ) tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında 6136 kişiye 35 milyon 698 bin 100 TL Bireysel Temel Destek Kredisi, 202 ticari firmaya Toplam 98 milyon 25 bin TL İşe Devam Destek Kredisi(Ticari) ve 3 ticari firmaya Toplam 1 milyon 442 bin 919 TL Ticari Çek Ödeme Destek Kredisi kullandırılmıştır. (T.C Ziraat Bankası Hariç )


Koronavirüsün (Kovid-19) İş piyasasına yönelik olası etkileri dikkate alınarak 'dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebep' kapsamında başlatılan kısa çalışma ödeneğinden 2.013 işyeri ve 9.868 kişi yararlanmıştır. Nisan sonu itibariyle işsizlik ödeneğine ödenek hakeden 1.092 kişiye işsizlik maaşı bağlanmıştır. Ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere Nakdi Ücret Desteği Sağlanacaktır. Ödemeler her ayın 8'inden sonra kişilerin hesaplarına yapılacak olup ödeme miktarı günlük 38,94 TL'dir. Ödeme sürecinde kişilerin genel sağlık sigortaları ödenecektir.


Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurulan Vefa sosyal destek gurubu tarafından sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 ve üzeri yaştaki kişilerle kronik rahatsızlığı bulunan danışma için arayan 21.619 çağrıya cevap verilmiş 8 bin 396 vatandaşımızın talebi (fatura ödeme, gıda, ilaç talebi, maaş çekimi, temizlik vb.) alınarak temel ihtiyaçları karşılanmıştır.


KOSGEB, Kredi Faiz Desteği kapsamında 71 işletmeye kullandırılan 4 milyon 400 bin TL kredinin geri ödemeleri, faizleri KOSGEB tarafından karşılanmak üzere 3 ay süre ile ertelemiştir. KOSGEB, Girişimcilik Destek Programı Faizsiz Geri Ödemeli Sabit Yatırım Desteği kapsamında işletmelerin kullandığı geri ödemeli kredi desteklerinin geri ödemeleri, başvurmaları şartıyla faizsiz masrafsız 3 ay süreyle ertelenmiştir. 6 işletme bu imkandan faydalanmıştır. Koronavirüs (COVİD-19) salgınından korunmak üzere alınan tedbirler kapsamında üretilecek ürünler için Teknoyatırım Destek Programı altında 6 Milyon TL'ye kadar destek sağlanmaktadır. Bu projeye ilimizden 3 başvuru yapılmış olup değerlendirmeleri devam etmektedir. Koronavirüs (COVİD-19) salgınından korunmak üzere alınan tedbirler kapsamında üretilecek ürünler için İleri Girişimcilik Destek Programıyla 360.000 TL'ye kadar destek sağlanmaktadır. Bu projeye ilimizden konuyla ilgili 3 başvuru yapılmış ve değerlendirmeleri devam etmektedir. KOSGEB destek programlarının arasında proje bazlı olan ve mevcutta projesi yürüyen işletmelerin proje süreleri işletme talebine bağlı olarak azami 4 ay süre uzatılmaktadır.


Koronavirüs (Kovıd-19) pandemi sürecinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 118 aileye toplam 217 bin 850 TL nakdi yardım gerçekleştirilmiştir" - YALOVA

Koronavirüs, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 10:32 Kaynak: İHA


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ŞU AN BURADASINIZ: Yalova'da 9 milyon 634 bin TL mali ve sosyal destek dağıtıldı - Son Dakika
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