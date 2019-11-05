Son Dakika Haberleri: Yalova'da 91 kilogram afyon sakızı yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Yalova'da 91 kilogram afyon sakızı yakalandı

Yalova'da 91 kilogram afyon sakızı yakalandı

6 saat önce

Yalova'nın Tavşanlı beldesinde bulunan Ro-Ro limanında gümrükler muhafaza ekipleri tarafından bir tırın içerisine gizlenmiş şekilde 91 kilogram ağırlığında afyon sakızı ele geçirildi.

Yalova'da 91 kilogram afyon sakızı yakalandı, System.String[]

Yalova'nın Tavşanlı beldesinde bulunan Ro-Ro limanında gümrükler muhafaza ekipleri tarafından bir tırın içerisine gizlenmiş şekilde 91 kilogram ağırlığında afyon sakızı ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Yalova'nın Tavşanlı beldesinde bulunan Ro-Ro limanında bir tır kontrolden geçirildi. Gümrükler muhafaza ekiplerinin şüphelenmesi üzerine x-ray cihazından geçirilerek taranan tırda gizli bölmelere saklanmış 91 kilogram ağırlığında afyon sakızı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araç sürücüsü gözaltına alınırken afyon sakızına da el kondu. Yakalanan bu uyuşturucunun son yıllarda Yalova'da ele geçirilen en büyük oran olduğu öğrenildi. - YALOVA

Tavşanlı, Yalova, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:29 Kaynak: İHA
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