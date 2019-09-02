Yalova'da adli yıl açılışı

Yalova'da 2019-2020 adli yıl açılışı kapsamında Yalova Barosu tarafından kokteyl düzenlendi.

Yürüyen Köşk'ün bahçesinde düzenlenen program öncesi Baro Başkanı Fedayi Doğruyol, davetlileri köşkün bahçesinde karşıladı.

Burada konuşan Doğruyol, yeni adli yılın hayırlı olmasını diledi. Demokratik hukuk devletinde olması gereken talepleri dile getireceklerini kaydeden Doğruyol, "Bunlar 'hakim bağımsızlığı ve tarafsızlığı', 'savcı teminatı', 'hakim ve savcıların coğrafi teminatı', etkin ve yargının kurucu unsuru niteliğini taşıyan 'bağımsız savunma'dır. Bunlar demokratik hukuk devletinin olmazsa olmazlarıdır." ifadesini kullandı.

Avukatların meslek alanlarının sürekli daraldığını savunan Doğruyol, şöyle devam etti:

"Avukatlar üzerindeki baskılar, avukatlara yönelik saldırılar giderek artmaktadır. Avukatın hak ve yetkilerine, yaşamına ve vücut bütünlüğüne yapılan her saldırı bu ülkede yaşayan tüm insanların temel haklarına ve hukuk devletine yapılan bir saldırıdır."

2019 Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin 2009 ve 2015 yılında kamuoyuna sunulduğunu ifade eden Doğruyol, "Ancak bugüne kadar uygulamaya yönelik sıradan değişikliklerin ötesine geçilemedi. Yalova Barosu olarak giderek ağırlaşan ve artık taşınamayacak hale gelen yargının sorunlarının çözümü için 2019 Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ve yasama çalışmalarında daha da geliştirilmiş halinin yeni yasama yılında ivedi olarak ele alınmasını ve kabulünü bekliyoruz." dedi.

Programa, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Başkanı Tahsin Becan ve avukatlar katıldı.