Yalova'da "afyon sakızı" operasyonu
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Yalova'nın Altınova ilçesindeki Ro-Ro limanında, bir tırın gizli bölmesinde 91 kilogram "afyon sakızı" ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 05:26 Kaynak: AA
Yalova'nın Altınova ilçesindeki Ro-Ro limanında, bir tırın gizli bölmesinde 91 kilogram "afyon sakızı" ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Tavşanlı beldesinde bulunan Ro-Ro limanına dün gelen bir tır, gümrük muhafaza ekipleri tarafından kontrolden geçirildi. Ekiplerin şüphelenmesi üzerine x-ray cihazından geçirilen tırda, savcılıktan alınan izinle arama yapıldı.
Tırdaki gizli bölmelerde 91 kilogram afyon sakızı bulundu.
Gözaltına alınan 2 zanlı, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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