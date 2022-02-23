Yalova'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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Yalova'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

23.02.2022 00:57
Yalova'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yoldan çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yoldan çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova- Armutlu karayolu Şenköy girişinde meydana gelen kazada, 34 JK 8214 plakalı otomobil sürücüsü R.A. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil ağaçlara çarparak durdu.

Kazada ağır yaralanan sürücü olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova merkezdeki özel hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili jandarmanın tahkikatı devam ediyor. - YALOVA

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Otomobil, Çınarcık, Armutlu, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yalova'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yalova'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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