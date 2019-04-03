Yalova'da Aile Hekimleri İş Bıraktı

İzmir'de Aile Sağlığı Merkezinde görevli doktora yönelik şiddet olayını protesto etmek amacıyla Yalova'daki aile hekimleri, bugün iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

İzmir'de Aile Sağlığı Merkezinde görevli doktora yönelik şiddet olayını protesto etmek amacıyla Yalova'daki aile hekimleri, bugün iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.



Yalova Aile Hekimleri Derneği Başkan Yardımcısı Kamile Uyar, Yalova Merkez Bahçelievler Aile Sağlığı Merkezi önünde, Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Samih Kızılkaya ve aile hekimleri ile düzenlediği basın toplantısında, bir ay içinde Türkiye'nin farklı şehirlerinde görev yapan sağlık çalışanlarının darp edildiğini söyledi.



Savaşta dokunulmazlığı olan sağlık çalışanlarının artık görevi başında tehdide uğradığını, darp edildiğini dile getiren Uyar, "Biz öz veriyle çalışan sağlık çalışanları ve onların temsilcileri olarak diyoruz ki etkin, caydırıcı, ertelemesiz ve uygulanabilir sağlıkta şiddet yasası bir an önce çıkarılmalıdır. Yeni yasada sözel şiddet, sosyal medya, görsel ve yazılı basında yapılan yanlı, hedef gösteren, halkı galeyana getiren asılsız ithamlarda cezai yaptırımlar olmalıdır." ifadesini kullandı.



Kanunlara uygun görev yapan meslektaşlarının korunması gerektiğini vurgulayan Uyar, "Bugün iş bıraktık. Bugün burada olan ve kalbi bizimle olan tüm sağlıkçılarla birlikte şiddetin karşısında dimdik duruyoruz." dedi.



Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Samih Kızılkaya ise özellikle keyfe göre ilaç yazdırma talepleri nedeniyle aile hekimlerinin sözlü veya fiziksel şiddete uğradığını sıklıkla gözlemlediklerini ifade etti.



Kızılkaya, Sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetin en aza indirmesi için yapılması gereken acil tedbirlerin ve ağır yaptırımların hızla hayata geçmesini istiyoruz." diye konuştu.

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