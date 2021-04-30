Yalova'da ailesini kaybeden yavru ayı, emin ellerde - Son Dakika

Yalova'da ailesini kaybeden yavru ayı, emin ellerde
30.04.2021 22:06
Yalova'da ailesini kaybeden yavru ayı, emin ellerde Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ormanlık alanda ailesini kaybeden ve aç kalan yavru ayı, koruma altına alındı.
Yalova'da ailesini kaybeden yavru ayı, emin ellerde
YALOVA - Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ormanlık alanda ailesini kaybeden ve aç kalan yavru ayı, koruma altına alındı.
Yalova'nın Çınarcık İlçesi Teşvfikiye bölgesinde bulunan vatandaşlar, ormanlık alanda yavru bir ayının gezdiğini görüp, Doğa Koruma ve Milli Parklar Yalova İl Şube Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. Bölgeye gelen ekipler, ailesini kaybeden ve aç kalmış 3 aylık ayıyı teslim aldı. Yemek ve su verilen ayıya ise köylüler tarafından 'Korona' adı koyuldu. İlk muayenesi yapılan yavru ayı, daha sonra Karacabey Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'nde korumaya alındı.
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