Yalova'da AK Parti İl Başkanlığı'na çirkin saldırı kamerada - Son Dakika

Yalova'da AK Parti İl Başkanlığı'na çirkin saldırı kamerada

11.01.2021 13:02

Yalova'da AK Parti İl Başkanlığı'na çirkin saldırı kamerada Yalova'da kimliği belirsiz bir kişi, AK Parti İl Başkanlığı binasına çekiçle saldırarak, tabela ve camları kırdı Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı Çekiçli saldırgan başka bir işyerine daha zarar verirken polis tarafından...

Yalova'da AK Parti İl Başkanlığı'na çirkin saldırı kamerada

Yalova'da kimliği belirsiz bir kişi, AK Parti İl Başkanlığı binasına çekiçle saldırarak, tabela ve camları kırdı

Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

Çekiçli saldırgan başka bir işyerine daha zarar verirken polis tarafından yakalandı

YALOVA - Yalova'da kimliği belirsiz bir kişi, AK Parti İl Başkanlığı binasına çekiçle saldırarak, tabela ve camları kırdı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken çekiçli saldırgan başka bir iş yerine daha zarar verdiği sırada polis tarafından yakalandı.

Yalova'da Rüstempaşa Mahallesi Çeşme Sokak'da bulunan AK Parti İl Başkanlığı binasına kimliği belirsiz bir kişi tarafından çekiçle saldırı düzenlendi. Saat 11.00 sıralarında parti binasına gelen şüpheli, elindeki çekiçle tabela ve camlara vurarak zarar verdi. Şüpheli daha sonra koşarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, şüphelinin peşine düştü. Saldırı anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenirken B.U. isimli 38 yaşındaki erkek şahıs başka bir iş yerine daha aynı şekilde zarar verirken polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan B.U. Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yalova'da AK Parti İl Başkanlığı'na çirkin saldırı kamerada
Yalova'da AK Parti İl Başkanlığı'na çirkin saldırı kamerada
Yalova'da AK Parti İl Başkanlığı'na çirkin saldırı kamerada
Yalova'da AK Parti İl Başkanlığı'na çirkin saldırı kamerada
Yalova'da AK Parti İl Başkanlığı'na çirkin saldırı kamerada
Yalova'da AK Parti İl Başkanlığı'na çirkin saldırı kamerada
Yalova'da AK Parti İl Başkanlığı'na çirkin saldırı kamerada

AK Parti, Saldırı, Yalova, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yalova'da AK Parti İl Başkanlığı'na çirkin saldırı kamerada - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Rekabet Kurulu'ndan Facebook ve WhatsApp'a soruşturma: Veri paylaşılması zorunluluğu durduruldu İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'in küçük kızı: Babam hiç gelmeyecek değil mi? Yaşasın, artık dayak yemeyeceğiz Altıncı kattan düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi İstanbul'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı 15 Ocak'tan itibaren toplu taşıma kullanamayacak Uyuşturucu kullandığı görüntüler ortaya çıkan Ümitcan Uygun adliyeye sevk edildi Son Dakika! Endonezya, Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısına acil kullanım onayı veren ilk ülke oldu Yatırım yapan servetine servet kattı! Bakır 8 yılın en yüksek seviyesini gördü "Benimle ilişkiye girer misin?" teklifinden sonra kağıt toplayıcısını boğazından bıçaklamıştı! Sanığa 14 yıl hapis cezası
ING'liler, İş Bankası ve Akbank ATM'lerini ücretsiz kullanacak ING'liler, İş Bankası ve Akbank ATM'lerini ücretsiz kullanacak         
13:55
Son Dakika! Adnan Oktar'a bin yılı aşan hapis cezası verildi Son Dakika! Adnan Oktar'a bin yılı aşan hapis cezası verildi         
13:12
Aleyna Çakır davasında beklenen gün! Ümitcan Uygun'dan DNA örneği alındı Aleyna Çakır davasında beklenen gün! Ümitcan Uygun'dan DNA örneği alındı         
12:58
Medipol Başakşehir, Visca için Galatasaray'dan 10 milyon euro talep etti Medipol Başakşehir, Visca için Galatasaray'dan 10 milyon euro talep etti         
12:19
Türkiye WhatsApp için harekete geçiyor: BTK, Bakanlık, KVKK ve Rekabet Kurumu yasal olmayan isteğe Türkiye WhatsApp için harekete geçiyor: BTK, Bakanlık, KVKK ve Rekabet Kurumu yasal olmayan isteğe "dur" diyecek         
12:09
2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor 2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor         
11:59
Sumudica'yla yollarını ayıran Gaziantep FK'nın hoca adayı Aykut Kocaman Sumudica'yla yollarını ayıran Gaziantep FK'nın hoca adayı Aykut Kocaman         
11:47
Emniyet'ten Boğaziçi'ndeki gözaltılarla ilgili çıplak arama iddiasına videolu yanıt: Bu kadar kısa sürede mümkün değil Emniyet'ten Boğaziçi'ndeki gözaltılarla ilgili çıplak arama iddiasına videolu yanıt: Bu kadar kısa sürede mümkün değil         
11:27
Arıcılık, ipek böcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliğine hibe desteğine başvuru için son gün 22 Ocak Arıcılık, ipek böcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliğine hibe desteğine başvuru için son gün 22 Ocak         
11:03
Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi         
10:32
Hafta sonu yağan yağmurdan sonra İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı %20'nin üzerine çıktı Hafta sonu yağan yağmurdan sonra İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı %20'nin üzerine çıktı         
10:01
"Eşimi vurdum" diyerek polisi aradı, eve gelen ekipleri vurulduğu iddia edilen kadın karşıladı         
09:56
Yılmaz Erdoğan'ın görüntülendiği kadının spiker Damla Uğurtürk olduğu ortaya çıktı Yılmaz Erdoğan'ın görüntülendiği kadının spiker Damla Uğurtürk olduğu ortaya çıktı         
09:06
Son dakika! WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesiyle ilgili açıklama: Güncelleme Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor Son dakika! WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesiyle ilgili açıklama: Güncelleme Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor         
08:58
Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı         
22:05
12 yaşındaki kız çocuğu, parkta oynarken toplu cinsel istismara uğradı 12 yaşındaki kız çocuğu, parkta oynarken toplu cinsel istismara uğradı         
18:10
Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı         
17:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2021 14:07:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yalova'da AK Parti İl Başkanlığı'na çirkin saldırı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei