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AK Parti Teşkilat Akademisi Eğitim Programı başladı - Son Dakika

AK Parti Teşkilat Akademisi Eğitim Programı başladı

04.12.2021 13:05

Yalova'da AK Parti Genel Merkezi Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığınca düzenlenen Teşkilat Akademisi Eğitim Programı başladı.

Yalova'da AK Parti Genel Merkezi Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığınca düzenlenen Teşkilat Akademisi Eğitim Programı başladı.

Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar'ın selamlama konuşmasının ardından kürsüye çıkan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam dinleyicilere Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu'nun geçmişi çok iyi anlama, bugünü bilme ve gelecekle ilgili çok iyi bir vizyona sahip olma önerisinde bulunduğunu aktardı.

Bu üç konuyu başarabilmeleri halinde bugüne kadarki başarılarını devam ettireceklerini anlatan Çam, "Bugüne kadarki başarılarımızın temelinde de aslında bu var. Sayın Cumhurbaşkanımızın 20 yıllık bu ülkeye vermiş olduğu hizmetlerin temelinde geçmişimizden almış olduğumuz ilham, tecrübe, birikim, bugünü doğru şekilde okuması ve geleceğe doğru bir izahat yapabilecek, vizyon geliştirebilecek bir çalışma ve çabası var. Bütün bu siyasi ve devlet kadrolarını da aslında buna göre dizayn etmiş durumda. Bugün en büyük sıkıştığı, tıkanıklık yaşadığı hadise de burası." diye konuştu.

Dünyanın, geçirdiği iki dünya savaşı öncesi ve sonrasındaki dönemler ile daha sonra yaşanan gelişmelere dikkati çeken Çam, şunları kaydetti:

"Bugün dünya artık farklı bir döneme girmiş durumda. Geçmişimizden gelen tecrübelere baktığımızda aslında Birinci Dünya Savaşı öncesi yaşanan pek çok hadiseyi dünya bugünlerde de yaşıyor. Yani 1800'lü yıllardan itibaren bakıldığında dünya sıkışa sıkışa Birinci Dünya Savaşına gidiyor. Dolayısıyla büyük tehditlerin, büyük sıkışmaların yaşandığı bir ortam var. Tabii bu sıkışmalar ve tehditlerin içinde kendi kendini geliştirmiş, tecrübe kazanmış yepyeni bir Türkiye var. İki tane dünya savaşından ve kendi iç aleminde yaşadığı sıkıntılardan sonra çok ciddi birtakım tecrübeler ve birikimler kazanmış bir Türkiye var. Dolayısıyla aslında bu sıkışmalar bir tehdit ama aynı zamanda Türkiye için de bir çıkış ve farklı bir mecraya gidebilme adına bir fırsatı da beraberinde getiriyor."

Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkan Yardımcısı Seda Sarıbaş ise "Bu hikayenin kahramanı sensin" sloganıyla çıktıkları eğitim programında sekizinci haftayı geride bıraktıklarını hatırlattı.

Bugün itibarıyla 60 ilde eğitimleri tamamladıklarını sözlerine ekleyen Sarıbaş, "2023'e giden bu yolda tüm teşkilat mensubu kardeşlerimizin tüm emeğini ortaya koyması gereken bir süreçten geçmekteyiz. AK Parti'nin hikayesinin Türkiye'nin hikayesiyle bir olduğunu, kaderinin Türkiye'nin kaderiyle bir olduğunu asla unutmamamız gerekiyor.

AK Parti Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol'un konuşmasının ardından söz alan Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk da 20 aydır görevde olduklarını belirterek AK Parti'nin gücünü sahaya yansıttıklarını söyledi.

Hayata geçirilen projeleri anlatan Tutuk, geçen hafta yapılan Belediye Meclis Toplantısında yaşanan gerginliğe de değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Biz görevi aldığımızda 280 icra dosyası yaklaşık kamu borçlarıyla birlikte yaklaşık 280 milyon lira borç vardı. 137 milyon borcun tamamını 20 ayda ödedik. Bunu hazmedemiyorlar, inanamıyorlar, 'nasıl olur' diyorlar. Diyorlar ki '50 milyon kredi kullandınız.' 50 milyon kredi kullanmadık. 20 milyon kredi kullandık. 20 milyon da kasadan uçurulan borcu ödedik. Yani o parayla Yalova sokaklarına hizmet etmedik. Bunu tüm teşkilatlarımız lütfen anlatsın."

Açılış konuşmalarının ardından basına kapalı devam eden programın, yarın yapılacak sunumlarla sona ereceği belirtildi.

AK Parti Teşkilat Akademisi Eğitim Programı başladı
AK Parti Teşkilat Akademisi Eğitim Programı başladı
AK Parti Teşkilat Akademisi Eğitim Programı başladı
AK Parti Teşkilat Akademisi Eğitim Programı başladı
AK Parti Teşkilat Akademisi Eğitim Programı başladı
AK Parti Teşkilat Akademisi Eğitim Programı başladı
AK Parti Teşkilat Akademisi Eğitim Programı başladı
AK Parti Teşkilat Akademisi Eğitim Programı başladı
AK Parti Teşkilat Akademisi Eğitim Programı başladı

Araştırma Geliştirme, AK Parti, Türkiye, Yalova, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Teşkilat Akademisi Eğitim Programı başladı - Son Dakika


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