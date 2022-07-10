Akademisyenler, kaynakçıların elini rahatlatacak aparat tasarladı - Son Dakika
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Akademisyenler, kaynakçıların elini rahatlatacak aparat tasarladı

10.07.2022 13:06

Yalova Üniversitesi Altınova Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Tımaç ve ekibi, endüstride kullanılan TIG kaynağı sırasında yaşanan çeşitli iş kazalarının ve zaman kayıplarının önlenmesi amacıyla "ilave tel tutucu aparat" geliştirdi.

Yalova Üniversitesi Altınova Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Tımaç ve ekibi, endüstride kullanılan TIG kaynağı sırasında yaşanan çeşitli iş kazalarının ve zaman kayıplarının önlenmesi amacıyla "ilave tel tutucu aparat" geliştirdi.

Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Tımaç ve ekibi, makine, metal, gemi, inşa, otomotiv ve benzeri birçok endüstriyel sektörde kullanılan kaynak yöntemlerine uyumlu, esnek, her pozisyona göre ayarlanabilen, teleskopik, küresel mafsal bağlantılı, taşınabilir, ısıya dayanıklı aparat tasarladı.

Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) tescillenen aparat sayesinde kaynak ısısı yüzünden elin yanmasının ve kaynakta kullanılan telin ağırlığı yüzünden el kaslarında zorlanmaların önüne geçilmesinin yanı sıra zaman kayıplarının da engellenmesi hedefleniyor.

Tımaç, AA muhabirine, aparatın sağladığı kolaylıkları uygulamalı anlattı.

Makine, metal, gemi, inşa, otomotiv ve benzeri gibi birçok endüstriyel sektörlerde ilave tel kaynak yönteminin uyguladığını aktaran Tımaç, telin el yerine yardımcı aparatla tutulmasının kaynağı yapan kişiye avantaj sağladığını belirtti.

Tımaç, şöyle konuştu:

"Tel ilavesiyle yapılan kaynaklarda özellikle 'TIG kaynak' dediğimiz kaynaklarda teli kontrol etmek, telle kaynak yapmak elimizi çok zorluyor. Özellikle TIG kaynak torçuyla kaynak yaparken ilave teli tuttuğumuzda belli bir süre sonra elimizde bir ağrı, kaynak ısısından dolayı elimizde bir sıcaklık ve bunu sabit bir şekilde kaliteli bir kaynak yapabilmek için çok düzgün tutmamız gerekiyor. Bunu yaptığınız zaman kaynak ısısından dolayı elde yanmalar, uzun süre tutmadan dolayı elde uyuşmalar gibi şeyler olabiliyor. Buluşumuz sayesinde bu el yanmaları, eldeki uyuşmalar ve kaliteli kaynak yapmak için pozisyon alma gibi şeyler çok daha rahat olacak. TIG kaynağında telle besleme esnasında daha ergonomik, iş güvenliği açısından daha rahat ve kaynağı çok daha hızlı bir şekilde ve daha kaliteli kaynak yapma imkanı olacak."

Tersanelerdeki kaynakçılardan görüş alınarak tasarlandı

Tersanelerdeki kaynakçılardan görüş aldıkları ilave tel tutucu aparatı yaklaşık 5 aylık çalışma sonunda tasarlandıklarını ifade eden Tımaç, şunları kaydetti:

"Kaynakçı buluşumuzla, aslında daha fazla yorulmadan, iş güvenliği, ergonomi ve kaynak kalitesini iyileştirme anlamında daha iyi kaynak yapabilecek. Bu buluşumuz kaynakçılarımıza ekstra yardımcı bir ekipman gibi olacak. Ülkemize, milletimize ve sektöre karınca misali de olsa patent süreçleri ile katkıda bulunmuş olmaktan gurur duyuyorum. İleriki dönemlerde buluşun uygulamaya geçilmesiyle birlikte çok faydalı olacağına inanıyorum."

"Bu apart işçiliğimin kalitesini artırır, bana rahatlık kazandırır"

Tersanede 12 yıldır kaynakçılık yapan Adem Batak ise TIG kaynağı yaptığını belirterek, bu kaynağın geminin çok önemli bölgelerinde yer alan parçalara uygulandığını ifade etti.

Kaynağın yapıldığı parçaların önemi nedeniyle kalitenin de çok yüksek tutulması gerektiğine vurgu yapan Batak, şu ifadeleri kullandı:

"Kaynak yaparken bazı zorluklar yaşıyoruz. Bir elimizde torç, diğerinde kaynak teli olduğu için zaman zaman elimizde yorulma, parmaklarımızda ısıdan yanmalar oluyor. Bu tutucu aparatla kaynak rahat bir şekilde yapılır. Ben bu aparatı kullanırım çünkü rahatlığımı sağlar. Benim için güzel bir buluş. Bu apart benim işçiliğimin kalitesini arttırır ve bana rahatlık kazandırır. Bilek sallama, tel verme ve elimin yanmasını önlemede önemli kazanım sağlar. Ayrıca kısa zamanda daha kaliteli kaynak yapma avantajı yakalayabiliriz. Umarım kısa sürede bu aparatın üretimi yapılır."

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İLKOKUL MEZUNU TEMİZLİK İŞÇİSİ, GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ÇALIŞAN MOTOSİKLET TASARLADI İLKOKUL MEZUNU TEMİZLİK İŞÇİSİ, GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ÇALIŞAN MOTOSİKLET TASARLADI FUAT OKTAY VATANDAŞLARIMIZI RAHATLATMA ADINA CİDDİ TEDBİRLER ALDIK FUAT OKTAY VATANDAŞLARIMIZI RAHATLATMA ADINA CİDDİ TEDBİRLER ALDIK
Kaynak: AA

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