Akli dengesi yerinde olmayan şahıs yeniden ATM'lere zarar verdi - Son Dakika
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Akli dengesi yerinde olmayan şahıs yeniden ATM'lere zarar verdi

20.07.2022 04:55

Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan 6 bankaya ait ATM'lere zarar veren şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan 6 bankaya ait ATM'lere zarar veren şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Yalova-İzmit kara yolunda minibüs durağı yakınlarında yan yana sıralanmış ATM'lerin ekranları gece saatlerinde çekiçle kırıldı.

Olayla ilgili çalışma yürüten polis ekipleri, şüpheli N.Ş'yi yakaladı.

Akli dengesinin yerinde olmadığı ve cezai ehliyetinin bulunmadığı öğrenilen N.Ş, hakkında işlem başlatılarak rehabilitasyon merkezine teslim edildi.

N.Ş. 20 gün önce de aynı bölgedeki ATM'lerin ekranlarını çekiçle kırmıştı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akli dengesi yerinde olmayan şahıs yeniden ATM'lere zarar verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akli dengesi yerinde olmayan şahıs yeniden ATM'lere zarar verdi - Son Dakika
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