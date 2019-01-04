Son Dakika Haberleri: Yalova'da Alacak Verecek Tartışması Kanlı Bitti

Yalova'da Alacak Verecek Tartışması Kanlı Bitti

50 dakika önce

Yalova'da bir inşaat firmasının sahibi, alacak verecek meselesi yüzünden ayağından vurularak yaralandı.

Yalova'da Alacak Verecek Tartışması Kanlı Bitti, System.String[]
Yalova'da bir inşaat firmasının sahibi, alacak verecek meselesi yüzünden ayağından vurularak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, inşaat işi ile uğraşan Yusuf S. ile Esat T, Süleymanbey Mahallesi Kıbrıs Sokak üzerinde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Esat T, yanındaki silaha sarılarak Yusuf S.'yi ayağından vurdu. Şahıs kanlar içerisinde yere yığılırken, Esat T. ise hızla olay yerinden uzaklaştı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Yusuf S.'nin ayağındaki kurşunun çıkartılması için ameliyata alındığı öğrenildi. Silahla yaralama olayının zanlısı Esat T.'nin ise yakalanması için çalışma başlatıldı. - YALOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:22 Kaynak: İHA

Kıbrıs, Yalova, 3. Sayfa
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