Son Dakika Haberleri: Yalova'da Alacak Verecek Tartışması Kanlı Bitti...o Anlar Kamerada

Yalova'da Alacak Verecek Tartışması Kanlı Bitti...o Anlar Kamerada

1 saat önce

Yalova'da alacak verecek tartışması kanlı bitti.

Yalova'da alacak verecek tartışması kanlı bitti...O anlar kamerada

YALOVA - Yalova'da bir inşaat firmasının sahibi, alacak verecek meselesi yüzünden ayağından vurularak yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, inşaat işi ile uğraşan Yusuf S. ile Esat T, Süleymanbey Mahallesi Kıbrıs Sokak üzerinde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Esat T, yanındaki silaha sarılarak Yusuf S.'yi ayağından vurdu. Şahıs kanlar içerisinde yere yığılırken, Esat T. ise hızla olay yerinden uzaklaştı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Yusuf S.'nin ayağındaki kurşunun çıkartılması için ameliyata alındığı öğrenildi. Silahla yaralama olayının zanlısı Esat T.'nin ise yakalanması için çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:34 Kaynak: İHA

Yalova, Yerel
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