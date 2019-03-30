Son Dakika Haberleri: Yalova'da Amatör Maçta Kavga

Yalova'da Amatör Maçta Kavga

1 saat önce

Yalovaspor ile Çınarcık Belediyespor takımları arasında oynanan maçta oyuncuların arasında çıkan gerginliğin büyümesi üzerine karşılaşma tatil edildi, olayla ilgili 5 taraftar gözaltına alındı.

Yalova'da Amatör Maçta Kavga, System.String[]
Yalovaspor ile Çınarcık Belediyespor takımları arasında oynanan maçta oyuncuların arasında çıkan gerginliğin büyümesi üzerine karşılaşma tatil edildi, olayla ilgili 5 taraftar gözaltına alındı.

Yalova Süper Amatör Küme 11. hafta karşılaşmasında Yalovaspor ile Çınarcık Belediyespor, Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi. İddiaya göre, 2-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle devam eden müsabakanın son dakikalarında futbolcular arasında yaşanan gerginlik, Çınarcık Belediyesporlu bir futbolcunun rakip oyuncuya müdahalesiyle kavgaya dönüştü.

Tribünden saha içine giren bir taraftara da çevik kuvvet ekiplerince müdahale edildi. Kavganın arasında kalarak yüzünden yaralanan bir basın mensubu ise hastaneye kaldırıldı.

Maçın hakeminin, Yalovaspor'dan 3, Çınarcık Belediyespor'dan 4 oyuncuya kırmızı kart gösterdiği karşılaşma, 90+4'üncü dakikada tatil edildi.

Olayla ilgili 5 taraftar gözaltına alınırken, futbolcuların birbirlerinden şikayetçi olmak üzere polis merkezine gittiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 11:08 Kaynak: AA

Yalova, Çınarcık, Yalovaspor, Güncel
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