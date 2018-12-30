Yalova'da Apartmandaki Yangında 4 Ev Kullanılamaz Hale Geldi
1 saat önce
Yalova'da apartmandaki yangında 4 ev kullanılamaz hale geldiYALOVA'nın Altınova ilçesindeki kalıcı konutlarda, 3'üncü kattaki dairede sobadan sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu.
Yalova
'da apartmandaki yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi
YALOVA'nın Altınova
ilçesindeki kalıcı konutlarda, 3'üncü kattaki dairede sobadan sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Alt kattaki evlere de sıçrayan ve itfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, 4 daire kullanılamaz hale geldi.
Olay, Altınova ilçesine bağlı Subaşı
beldesinin Altınkent
Mahallesi'ndeki kalıcı konutlarda öğle saatlerinde meydana geldi. Bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede, sahibinin pazarda bulunduğu sırada yangın çıktı. Sobadan sıçrayan kıvılmıcların neden olduğu belirtilen yangında alevler alt kattaki evlere ve çatıya da ulaştı. Komşuların ihbarıyla Subaşı Belde Belediyesi itfaiyesinin yanı sıra çevredeki ilçe belediyeleri ve Yalova Belediyesi itfaiyesi ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye
ekiplerinin toplam 6 araçla müdahale ettiği yangın yaklaşık 2 saatte söndürülebildi. Yangında 4 daire kullanılamaz hale geldi, soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:37 Kaynak: DHA
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