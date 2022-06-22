Yalova'da apartmanın dördüncü katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Yalova'da apartmanın dördüncü katında çıkan yangın söndürüldü

22.06.2022 12:35
Yalova'da apartmanın dördüncü katında çıkan yangın söndürüldü

Yalova'nın Altınova ilçesinde bir evde çıkan yangın, hasara yol açtı.

Yalova'nın Altınova ilçesinde bir evde çıkan yangın, hasara yol açtı.

Cumhuriyet Mahallesi 17 Ağustos Caddesi'nde 4 katlı bir apartmanın son katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Evde hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da apartmanın dördüncü katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Yalova'da apartmanın dördüncü katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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