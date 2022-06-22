Cumhuriyet Mahallesi 17 Ağustos Caddesi'nde 4 katlı bir apartmanın son katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yalova'da apartmanın dördüncü katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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