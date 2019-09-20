Yalova'da arıtma tesisinin elektriği borçları nedeniyle kesildi

YALOVA Atık Su Arıtma ve Kanalizasyon Altyapı Birliği'nce (YASKİ) işletilen Yalova İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin 1 milyon 650 bin liralık borç nedeniyle elektriği kesildi. YASKİ Başkanı Adnan Kırtay, kesinti sonrası Yalova'da arıtılamayacak sular nedeniyle rögarlarda taşmalar olacağını ve bu durumun da halk sağlığını tehdit edeceğini söyledi. Limak Enerji Uludağ Elektrik A.Ş. de "YASKİ'nin ödenmemiş 1 milyon 650 bin TL'lik fatura borcunun bulunduğu, buna rağmen Yalova halkını ve kamu sağlığını göz önünde bulundurarak iyi niyetli bir tutum gösterildiği, diyalog kanallarının açık olduğu" yönünde açıklama yaptı.

Yalova'da YASKİ tarafından işletilen Yalova İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin 1 milyon 650 bin liralık elektrik borcu nedeniyle elektrikleri kesildi. Kontak kapatan tesis nedeniyle karanlıkta basın toplantısı düzenleyen YASKİ Başkanı Adnan Kırtay, "Göreve geldiğim günden beri UEDAŞ ile yıllardır yaşanan bu sorun maalesef yine nüksetmiştir. Geldiğim gün, UEDAŞ Satın Alma Müdürü Mehmet Kandırmaz ve UEDAŞ ile yaptığımız ikili görüşmelerde borcumuzu parça parça ödeyeceğimizi beyan ettik, kendileriyle mutabakata vardık. İlk dilim olan anlaşmamız gereği de 145 bin TL paramızı ödedik. Daha sonra da elektriğimizi yeniden kestiler. Buna karşılık da yeniden yaklaşık 25 gün önce toplam yaklaşık 500 bin TL'ye yakın bir bedel ödedik, buna rağmen bugün sabah 09.00 itibariyle yine elektriğimiz kesilmiştir. Yalova YASKİ, zor durumda kalmıştır. Elektrik kesintisinden dolayı, terfi merkezlerinde toplanan atık sular tesise basılamayacak olup hatlarda şişmeler yaşanacaktır. Hatların şişmesi sonucu atık sular geri tepip içinde bulunan teressübat ve benzeri malzemeler ile taşmalar meydana gelecektir. Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanması durumunda tesis havuzlarında bulunan 70 bin metreküp atık suyu karakteristik yapısı bozulacaktır. Bu bozulmanın sonucunda etrafa septik koku yayılacaktır. Bu durum halk ve çevre sağlığı açısından ciddi riskler taşımaktadır. Yalova'da ağır kokuların ve atık su taşmalarının okullarda eğitim gören çocuklarımızın sağlığını olumsuz etkileyecektir. Bunun vebalini kim ödeyecek? Aynı zamanda tesiste bulunan ekip ve ekipmanlar çalışmadığından dolayı tıkanma ve bozulmalar meydana gelecektir" dedi.

'UEDAŞ BİZİ TEHDİT ETMEKTEDİR'

Elektrik borcunun belirli periyotlarla kısım kısım ödendiğini söyleyen Kırtay, "UEDAŞ burada bizi tehdit etmektedir. Kısım kısım paralarımızı ödediğimiz halde yine bizi tehdit etmektedirler. UEDAŞ'a yaklaşık 1 milyon 650 bin TL borcumuz bulunmaktadır. Bunun 98 bin 500 lirası da gecikme faizidir. Geçtiğimiz 25 gün içerisinde toplam 500 bin TL civarında bir bedel ödedik. Buna rağmen yine elektriğimizi kestiler. Elektriği kesmekle YASKİ'nin elektriğini kesmediler, şu anda Yalova'yı tehdit etmektedirler. Yalova'mızda yaşayan halkımızın sağlığını tehdit etmektedirler. Amaçları farklı. Buradan UEDAŞ'ı uyarıyorum; Aklınızı başınıza toplayın. Bizim gözbebeği olan arsalarımıza göz dikmişlerdir. Bizi bunlarla tehdit etmektedirler. Kendilerini şiddetle kınıyorum. Yalova'nın geleceğine zeval vermesinler" diye konuştu.

'PARALARIMIZI GETİRİN'

Başkan Kırtay, YASKİ'ye bağlı 5 belediye olduğunu söyleyerek bu belediyelerden birliğe borcu olanları uyardı. Kırtay, "YASKİ; Termal Belediyesi, Kadıköy Belediyesi, Yalova Belediyesi, Çiftlikköy Belediyesi ve Taşköprü Belediyesi'nden oluşuyor. Biz YASKİ olarak Yalova'daki 5 belediyenin tüm atık sularını arıtmakla mükellefiz. Biz bunları yaparken çeşitli giderlerimiz var. Şimdi biz yaklaşık 420 bin TL civarında atık su bedeli alıyorduk. Buranın gideri 700-800 bin TL civarında. Her ay açık çıkıyor. Biz göreve geldiğimizden beri bunun yanlış olduğunu, aradaki farkın kapatılması gerektiğini beyan ettik. Bu kapsamda GES projesini hayata geçirdik. Güneşten elektrik ürettik, faturaları düşürdük. Kış mevsimine geliyoruz. Yazın elde ettiğimiz 200 bin TL'lik elektrik tasarrufunu yapamayacağız. Bu şekilde borcumuzu ödememiz mümkün değil. Yıllardır burada bir tek yapılan yatırım GES sistemi olmuş. Şiddetle revizyon yapılmalı. Buradan 5 belediyeyi uyarıyorum. Benim atık su bedellerimi peşin alıyorsunuz. Bunun bedellerini zamanında ödeyin. Ödeyenlere teşekkür ediyorum. Yalova Belediyesi'nden geçmişten kalan 3,5 milyon TL borç var. Bunları tahsil edemiyorum. Benim paralarımı getirin. Kısım kısım da olsa ödeme yapın. Aksi takdirde Yalova'da oluşacak manzaralara ben değil siz sebep olacaksınız. Daha önce yaptığımız görüşmeler sonucu Yalova Belediyesi kısım kısım ödeme yaptı. Son dönemlerde girmiş oldukları ekonomik krizden dolayı ödeme yapamadılar. Sizler benim paramı peşin alıyorsunuz, bana da ödeyin. Ben UEDAŞ'a faiz ödüyorum. Ama ben parasını ödeyemeyen belediyelerden faizle almıyorum. Lütfen paralarını ödesinler" dedi.

LİMAK ENERJİ'DEN YASKİ'NİN İDDİALARINA YANIT

Limak Enerji Uludağ Elektrik A.Ş. tarafından, iddialar ilişkin yapılan açıklamada, YASKİ'nin

ödenmemiş 1 milyon 650 bin TL'lik fatura borcunun bulunduğuna işaret edildi. Şirket, buna rağmen Yalova halkını ve kamu sağlığını göz önünde bulundurarak iyi niyetli

bir tutum gösterildiğini, diyalog kanallarının açık olduğunu belirtti. Açıklamada, YASKİ ile bölgenin görevli elektrik tedarik şirketi olan Limak Enerji Uludağ Elektrik A.Ş. arasında yaklaşık olarak 4 yıldır süren, ödenmeyen/gecikmeli ödenen enerji faturaları hususunda sorun yaşandığı

kaydedildi. Kurum yetkilileri ile defalarca yapılan görüşmeler ve yazışmalara rağmen YASKİ tarafından son 6 aydır herhangi bir ödeme planı sunulmadığı aktarıldı. Buna ilişkin 16 Eylül tarihinde başta YASKİ ve üye belediyeler olmak üzere ilgili kamu kurumlarına yazı gönderilerek uyarıda bulunulduğu vurgulanan açıklamada, "20 Eylül 2019 tarihine kadar YASKİ'den veya herhangi bir başka ilgili kurumdan geri dönüş alınamamıştır" ifadelerine yer verildi.

'AYLIK 260 BİN TL'LİK ENERJİ TÜKETİMİ YAPILIYOR'

YASKİ'nin aylık 260 bin TL'lik enerji tüketimi yaptığı ve 2019 yılı faturaları için 8 aylık dönemde yalnızca 585 bin TL'lik bir ödeme gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, kurumun Şubat 2019 tarihinden bugüne halen 1 milyon 650 bin TL tutarında (gecikme zammı dahil) ödenmemiş fatura borcu bulunduğu kaydedildi. Açıklamada, Limak Enerji'nin Yalova halkını ve kamu sağlığını göz önünde bulundurarak iyi niyetli bir tutum gösterdiği vurgulanarak, "Yaklaşımımızın halen arkasında olduğumuzu bildirir, YASKİ'nin atacağı olumlu adımlara aynı karşılığı vermeye hazır olduğumuzu kamuoyunun bilgisine önemle arz ederiz" denildi.