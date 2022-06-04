Açıklamada, Altınova ilçesinde polis ve zabıta ekiplerinin de katılımıyla ormanlık alanda diğer kişilere yönelik aramaların aralıksız sürdüğü ifade edildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, bir grup düzensiz göçmeni taşıyan kamyonun İstanbul- İzmir Otoyolu'nda Altınova ilçesi Tavşanlı beldesi mevkisinde arızalandığı, bunun üzerine içindeki kişilerin kasayı kaplayan brandayı keserek ormanlık alana kaçtığı bildirildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Arızalanan araçtan inerek kaçan düzensiz göçmenlerden 10'u yakalandı - Son Dakika

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