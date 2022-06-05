Polis ve zabıta ekiplerinin de katılımıyla ormanlık alanda diğer kişilere yönelik aramalar sürüyor.

Bu kapsamda daha önce 10 yabancı uyrukluyu yakalayan ekipler, yoğun çabalar sonucunda 15'ine daha ulaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Yalova'da arızalanan araçtan inerek kaçan düzensiz göçmenlerden 15'i yakalandı - Son Dakika

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