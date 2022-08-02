Tamir için gelen ve arızaya müdahale için iş makinesinin üzerine çıkan Nuh Bakır (48), dere yatağına devrilen kepçenin altında kaldı.

Kaynak: AA

Yalova, Çınar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yalova'da dere yatağına devrilen iş makinesinin altında kalan tamirci öldü - Son Dakika

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