Son dakika haberleri! Arkadaşını öldürdüğü iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Arkadaşını öldürdüğü iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi

08.04.2022 15:52

Son dakika haberine göre Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir dairede tadilat işi yapan arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir dairede tadilat işi yapan arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi.

İlçedeki bir binada tadilat yapan İ.K'nin öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında katil zanlısı Uğur Ender T'nin (23) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Polis ekiplerince adliyeye getirilen şüpheli, gazetecilerin "Pişman mısınız?" sorusuna, "Pişman mıyım, kabul etmiyorum ki neden pişman olayım." yanıtını verdi.

Olay

Uğur Ender T, Yalı Caddesi'ndeki bir binanın ikinci katında tadilat yapan İ.K'nin (21) yanına gelmişti. Bu kişilerin arasında kız meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma büyüyüp kavgaya dönüşmüştü.

Kısa süre önce tanıştığı Uğur Ender T. tarafından cam parçasıyla boğazı kesildiği öne sürülen İ.K, Yalova Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmiş, kaçan şüpheli ise İsmet İnönü Caddesi'nde polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Son dakika haberleri! Arkadaşını öldürdüğü iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi
Son dakika haberleri! Arkadaşını öldürdüğü iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi
Son dakika haberleri! Arkadaşını öldürdüğü iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi
Son dakika haberleri! Arkadaşını öldürdüğü iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi
Son dakika haberleri! Arkadaşını öldürdüğü iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi
Son dakika haberleri! Arkadaşını öldürdüğü iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi

YORUMLAR
500
DURUŞMA ÇIKIŞI DEHŞET SAÇAN ESKİ EŞ VE YARDIM EDEN ARKADAŞI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ DURUŞMA ÇIKIŞI DEHŞET SAÇAN ESKİ EŞ VE YARDIM EDEN ARKADAŞI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ FETÖ şüphelileri adliyeye sevk edildi FETÖ şüphelileri adliyeye sevk edildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Arkadaşını öldürdüğü iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika


Son Dakika
17:00 3 çocuk annesi kadın, kocasının silahıyla intihar etti!
16:26 Tatil için geldiği Türkiye'de ezan sesinden etkilendi, Müslüman oldu
16:24 Ünlü doktor atlarına bakan uzman çavuşun 10 kurşunuyla yaşamını yitirdi!
16:22 İstanbul Valiliği'nden Galatasaray'a dava
16:20 Görenler gözlerine inanamadı! İstanbul Boğazı'ndan adeta apartman geçti
16:14 Manken Sevda Demirel Nisa bebek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Annelik yapmak istiyorum, lütfen bana verin
15:50 Ukrayna'da tren istasyonuna düzenlenen saldırıda kan donduran detay! Füzenin üzerine "çocuklar için" yazıldığı iddia edildi
15:44 Dünyada bir ilk: ABB dizel otobüsleri elektrikliye dönüştürüyor! Mansur Yavaş test sürüşüne katıldı
15:41 Bu iddia çok konuşulur! Medipol Başakşehir'e 500 milyon dolarlık teklif
15:37 Uzmanlar gün vererek uyardı: Sıcaklıklar 12 derece düşüyor, bazı illere kar geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 17:06:29. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Arkadaşını öldürdüğü iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement