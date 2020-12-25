Yalova'da aşı vuruyacak ilave meslek grupları belirlendi - Son Dakika

Yalova'da aşı vuruyacak ilave meslek grupları belirlendi

25.12.2020 12:49
Yalova'da aşı vuruyacak ilave meslek grupları belirlendi, System.String[]

Yalova İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3. aşamada aşı vurulacak ilave meslek guruplarını belirledi.

Yalova İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3. aşamada aşı vurulacak ilave meslek guruplarını belirledi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin "Kovid-19 Aşılama Risk Gurupları" ile ilgili Vali Muammer Erol başkanlığında toplandığını bildirdi.

Açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid-19 pandemik aşılamasında, hastalığın bulaş riski, oluşturduğu ciddi morbidite ve mortalite riski, olumsuz toplumsal etki riski ve enfeksiyonu başkalarına bulaştırma riski göz önüne alınarak önceliklerin belirlendiği ifade edildi.

Aşılanması planlanan meslek gruplarının önceliklendirmeler göre birinci aşamada tüm sağlık çalışanlarının aşılanacağına yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"2. ve 3. aşamada aşılanması planlanan meslek grupları belirlenirken de hizmetin sürdürülmesi için öncelikli olan sektörler esas alınmıştır. Sağlık Bakanlığının belirlemiş olduğu risk gruplarına ilaveten İl Hıfzıssıhha Kurulumuzca, market, bakkal, kuruyemiş, kasap, balıkçı, manav, berberler, kuaförler, güzellik salonları, banka çalışanları, PTT çalışanları, pazarcı, hal esnafı ve kargo çalışanlara 3. aşamada Kovid-19 aşısı uygulanması kurulumuzca uygun görülmüştür. Bu sektörlerde çalışanlara ait TC kimlik numaralarının Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Yönetimi Dairesi Başkanlığına iletilmek üzere İl Sağlık Müdürlüğünün talebi ile ilgili kuruluşlardan alınmasına, alınan tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda oy birliği ile karar verildi."

Sağlık Bakanlığı, Muammer Erol, Yalova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yalova'da aşı vuruyacak ilave meslek grupları belirlendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu 'Kıskançlık' yüzünden tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü CHP'den sürpriz transfer! Bir dönem Erdoğan'a siyasi danışmanlık yapan İbrahim Uslu, Kılıçdaroğlu'na danışmanlık yapacak Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanımızın önderliğinde İlk defa lityum üretimine başlıyoruz Sokağa çıkma yasağını delen yaşlı adam, gündüz vakti refüje çilingir sofrası kurdu Ünlü isimler, Burak Yamantürk'ün doğum günü partisine akın etti Korona diye hastaneye kaldırılan genç kızın hamile olduğu ortaya çıktı! 3 yıl boyunca istismara uğramış Sabiha Gökçen'de korona testi kavgası! Yolcularla görevliler birbirine girdi
Merkez Bankası'ndan TL'nin güçlenmesi için yeni hamle: Forex swaplarında TL faizini yükseltti Merkez Bankası'ndan TL'nin güçlenmesi için yeni hamle: Forex swaplarında TL faizini yükseltti         
12:13
Beklenen kar haberi yine gelmedi! Hava sıcaklıkları bugünden itibaren artıyor Beklenen kar haberi yine gelmedi! Hava sıcaklıkları bugünden itibaren artıyor         
11:57
Berkay'dan Arda Turan olayıyla ilgili çarpıcı itiraf: Pişman olacağım şeyler yaşayabilirdim Berkay'dan Arda Turan olayıyla ilgili çarpıcı itiraf: Pişman olacağım şeyler yaşayabilirdim         
11:52
Son Dakika: Gırtlak kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı Engin Nurşani, hayatını kaybetti Son Dakika: Gırtlak kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı Engin Nurşani, hayatını kaybetti         
11:41
Sabiha Gökçen'de 3 kişinin öldüğü uçak kazasında kaptan pilot asli kusurlu bulundu Sabiha Gökçen'de 3 kişinin öldüğü uçak kazasında kaptan pilot asli kusurlu bulundu         
11:30
"Kışın üretilen domates zehir" iddiasına, üreticiden videolu tepki: Ekmeğimizle oynamayın         
11:03
Çiftçi ve yetiştiricilere yapılacak 890 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor Çiftçi ve yetiştiricilere yapılacak 890 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor         
10:48
Yayıncı kuruluş, Larin'in golünü spikerin sesini kısarak yayına verdi Yayıncı kuruluş, Larin'in golünü spikerin sesini kısarak yayına verdi         
10:43
Eyüpsultan'da ilginç kaza! Geri geri giderek kaldırıma çıkan otomobil kulübeye çarptı Eyüpsultan'da ilginç kaza! Geri geri giderek kaldırıma çıkan otomobil kulübeye çarptı         
10:27
Yurt dışından para karşılığı Faslı gelin getirten yaşlı adamın başı dertte! Aracı 11 bin TL daha istiyor Yurt dışından para karşılığı Faslı gelin getirten yaşlı adamın başı dertte! Aracı 11 bin TL daha istiyor         
10:10
Güney Koreli otomotiv devi SsangYong iflas etti Güney Koreli otomotiv devi SsangYong iflas etti         
10:08
Son Dakika! Yüz yüze sınavlar ertelendi, karne notu için sınavlar sömestr tatili sonrasına bırakıldı Son Dakika! Yüz yüze sınavlar ertelendi, karne notu için sınavlar sömestr tatili sonrasına bırakıldı         
09:59
Survivor 2021'in yayın günü belli oldu Survivor 2021'in yayın günü belli oldu         
09:52
Sigara ve tütünde ÖTV düşürüldü! Fiyatlar nasıl etkilenecek? Sigara ve tütünde ÖTV düşürüldü! Fiyatlar nasıl etkilenecek?         
09:14
Oyuncu Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda etti Oyuncu Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda etti         
08:13
İYİ Parti lideri Meral Akşener, gençlik fotoğrafını paylaştı! Binlerce beğeni yağdı İYİ Parti lideri Meral Akşener, gençlik fotoğrafını paylaştı! Binlerce beğeni yağdı         
21:09
Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak         
17:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2020 12:53:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yalova'da aşı vuruyacak ilave meslek grupları belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei