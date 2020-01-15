Yalova'da atıl oto lastikleri "kedi evi"ne dönüştürülecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yalova'da atıl oto lastikleri 'kedi evi'ne dönüştürülecek - Son Dakika

Yalova'da atıl oto lastikleri "kedi evi"ne dönüştürülecek

6 saat önce

Yalova Belediyesi, kentte atıl durumda olan oto lastiklerini geri dönüşüm kapsamında kedi evlerine dönüştürecek.

Yalova'da atıl oto lastikleri

Yalova Belediyesi, kentte atıl durumda olan oto lastiklerini geri dönüşüm kapsamında kedi evlerine dönüştürecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kedi Evi Projesi kapsamında Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ilaçlama ekiplerince atıl oto lastiklerinin toplandığı bildirildi.

Bunların dezenfekte edildikten sonra geri dönüşümle kedi evleri olarak kullanılacağı duyurulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Atıl durumdaki oto lastikleri şekilleri dolayısıyla yağışlar sonrasında içinde durgun su birikintisi oluşacak durumdadır. Bu durgun su birikintileri sivrisinekler için potansiyel yumurtlama noktası oluşturmaktadır. Bir sivrisinek ortalama 400 yumurta bırakır ve oto lastiği sinek popülasyonunun artmasında büyük rol oynar. Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak atıl durumdaki lastikleri toplayarak hem bu popülasyon artış riskini ortadan kaldırmayı hem de toplanılan lastikleri temizleyip gerekli düzenlemeleri yaparak daha önce de şehrin çeşitli noktalarına koyduğumuz 'kedi evleri' olarak kullanıp sokakta yaşayan canlarımıza barınma imkanı sağlayacağız."

Yalova Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:58 Kaynak: AA
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