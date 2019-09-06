Son Dakika Haberleri: Yalova'da Atlı Cirit Yükselme Grubu müsabakaları başladı
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Yalova'da Atlı Cirit Yükselme Grubu müsabakaları başladı

5 dakika önce

Yalova'da, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Cirit Yükselme Grubu maçları törenle başladı.

Yalova'da Atlı Cirit Yükselme Grubu müsabakaları başladı, System.String[]

Yalova'da, Türkiye Geleneksel Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Dalları Federasyonu Atlı Cirit Yükselme Grubu maçları törenle başladı.

Çiftlikköy Sultaniye Mahallesi'ndeki alandaki maçlarda Sivas Yeşilyurt, Balıkesir Sındırgı, Manisa Selendi Beypınar ve Uşak Bölme Gençlik Atlı Cirit Spor Kulüpleri katılıyor.

Maçlar öncesi düzenlenen törende konuşan Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Organizasyon Tertip Komitesi Üyesi Cafer Çağlayan, müsabakalar sonucu Ankara'da yapılacak final maçlarına doğrudan katılacak takımın belirleneceğini söyledi.

Çiftlikköy Belediyesine ve halkına teşekkür eden Çağlayan, "Bütün takımlarımıza başarılar diliyorum. Atlı cirit oyunu, izleyenlere büyük keyif vermektedir. Spor ve eğlenceyi bir arada yaşamak için tüm vatandaşları cirit müsabakalarına bekliyoruz." diye konuştu.

Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar ise atlı cirit sporunun Anadolu'da asırlarca oynanmış olan yarışmalar arasında sportmenlik ve centilmenlik açısından en önde gelen spor dalı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Oyunlarımız ve ata sporlarımız, Türk kültüründeki spor dallarının yaşatılması ve sürdürülmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Atalarımızın emanetine sahip çıkarak, ata sporlarımıza ve spor kulüplerimize her anlamda destek oluyoruz. Atlı cirit sporunu yaşatmak, bölgemizde tanıtmak adına desteklerimizle sahip çıkmaya devam ediyoruz."

Takımların birbirleriyle eşleşerek yapacağı, 8 Eylül'e kadar sürecek maçlar sonucunda, en yüksek puanı alan takım Ankara'da yapılacak final maçlarına katılmaya hak kazanacak.

Yalova, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 05:10 Kaynak: AA
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