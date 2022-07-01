Son dakika... Yalova'da bir kişi çekiçle ATM'lere saldırdı... O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
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Son dakika... Yalova'da bir kişi çekiçle ATM'lere saldırdı... O anlar kameralara yansıdı

01.07.2022 14:55

Edinilen son dakika haberine göre Yalova'da bir kişi çekiçle ATM'lere saldırdı.

Yalova'da bir kişi çekiçle ATM'lere saldırdı... O anlar kameralara yansıdı

YALOVA - Yalova'nın Altınova ilçesinde aklı dengesi yerinde olmadığı öğrenilen bir kişi elindeki çekiçle yan yana duran 8 adet ATM'ye saldırarak kullanılmaz hale getirdi. Bu anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı

Alınan bilgiye göre, N.Ş, Altınova ilçesi Yalova-İzmit karayolu minibüs durağı yakınında bulunan ATM'lere çekiçle saldırdı. Tek tek ATM'lerin ekranlarını kıran şahıs, bu sıra işlem yapan vatandaşların da para çekmesini bekledi. Vatandaşların işlemlerini tamamlamasının ardından şüpheli bu ATM'lere de saldırı yaptı. Şüphelilerin bir arka sokakta bulunan PTT ATM'sine de çekiçle saldırdığı öğrenildi. Olay yerinden yürüyerek uzaklaşan N.Ş polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin akli dengesi yerinde olmadığı ve cezai ehliyeti bulunmadığı öğrenildi. N.Ş'yi emniyetteki işlemlerin ardından ilçedeki bir rehabilitasyon merkezine bırakıldı.

Vatandaşlar mağdur oldu

ATM'lere para çekmek ve yatırmak için gelen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şok oldu. Yaşanan olaya tepki gösterdi. Çevredeki esnaflardan Niyazi Bayram, yaşananları şöyle anlattı:

"Orta yaşlarda birisi gelmiş buraya elinde çekiç saldırmış. Etrafına da tehditkar konuşmuş. Sıradan vura vura gelmiş. Hatta bir tanesinde vatandaş para çekiyormuş. Çabuk paranı çek kıraçam diyerek işini bitmesini beklememiş. Ondan sonra onu da kırmış, hepsini kırmış geçmiş gitmiş. Esnaf da vatandaş da mağdur."

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Yalova'da bir kişi çekiçle ATM'lere saldırdı... O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika

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