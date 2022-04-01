Yalova'da ayakkabı yüklü tır alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Yalova'da ayakkabı yüklü tır alevlere teslim oldu

01.04.2022 10:39

Yalova'da ayakkabı yüklü tır alevlere teslim olduİzmir Otoyolu Orhangazi tüneli çıkışında meydana gelen yangında ayakkabı yüklü tır küle göndü.

Yalova'da ayakkabı yüklü tır alevlere teslim oldu

YALOVA İstanbul- İzmir Otoyolu Orhangazi tüneli çıkışında meydana gelen yangında ayakkabı yüklü tır küle göndü.

Alınan bilgiye göre, İstanbul İzmir Otoyolu'nda ilerleyen Semih Yenipazar yönetimindeki 45 KT 078 plakalı tırda henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Orhangazi tüneli çıkışında meydana gelen yangında alevler kısa sürede tüm araca yayıldı. Ayakkabı yüklü olduğu öğrenilen tırdaki yangına Altınova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra TASKİB, Çiftlikköy ve Orhangazi Belediyesi İtfaiye ekipleri de müdahale etti. Kontrol altına alınan yangın sonrasında ekipler soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında küle dönen tır kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili tahkikat sürüyor.

Yalova'da ayakkabı yüklü tır alevlere teslim oldu
Yalova'da ayakkabı yüklü tır alevlere teslim oldu
Yalova'da ayakkabı yüklü tır alevlere teslim oldu
Yalova'da ayakkabı yüklü tır alevlere teslim oldu
Yalova'da ayakkabı yüklü tır alevlere teslim oldu
Yalova'da ayakkabı yüklü tır alevlere teslim oldu
Yalova'da ayakkabı yüklü tır alevlere teslim oldu
Yalova'da ayakkabı yüklü tır alevlere teslim oldu

YORUMLAR
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Tuzla Kuzey Marmara otoyolunda tır alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Tuzla Kuzey Marmara otoyolunda tır alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Hırdavat yüklü kamyonet alev alev yandı Hırdavat yüklü kamyonet alev alev yandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yalova'da ayakkabı yüklü tır alevlere teslim oldu - Son Dakika


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