Yalova'da bal ve pirinç tenekelerinde 200 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika

Yalova'da bal ve pirinç tenekelerinde 200 kilo eroin ele geçirildi

12.01.2021 00:57
Yalova'da bal ve pirinç tenekelerinde 200 kilo eroin ele geçirildi, System.String[]

Yalova Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu satıcılarına göz açtırmadı.

Yalova Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu satıcılarına göz açtırmadı. 2 farklı operasyonda pirinç ve bal tenekelerine zulalanmış 192 kilogram 150 gram eroin ele geçirildi.

İlk operasyonda pirinç torbalarına gizlenmiş 200 paket halinde toplam ağırlığı 109 kilo 750 gram eroin ele geçirilirken, 2 operasyonda bal tenekeleri içerisinde zulalanmış halde 118 adet paket halinde toplam ağırlığı 82 kilo 400 gram eroin yakalandı. Yalova Emniyet Müdürlüğünün yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütlerinin en büyük finans kaynaklarından olan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu örgütlü bir şekilde işleyerek haksız ekonomik kazanç elde eden şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında ilimiz güzergahını kullanarak uyuşturucu madde ticareti ve sevkıyatı yapacağı tespit edilen şüphelilere ve ikametlerine farklı tarihlerde yapılan 2 ayrı operasyonda A.A. ve S.P. isimli şüpheli şahısların ikametinde gerçekleştirilen aramada, pirinç torbaları içerisinde gizlenerek özel olarak hazırlanmış 200 paket halinde toplam ağırlığı 109 kilo 750 gram eroin ele geçirilmiştir. Ayrıca Uyuşturucu madde sevkıyatı yaptığı tespit edilen V.Y. isimli şahsın düzenekle hazırlamış olduğu bal tenekeleri içerisinde zulalanmış halde 118 adet paket halinde toplam ağırlığı 82 kilo 400 gram eroin ele geçirilmiştir. Şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir". - YALOVA

Münir Karaloğlu, Yalova, Pirinç, Eroin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yalova'da bal ve pirinç tenekelerinde 200 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika


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