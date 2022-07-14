Yalova'da balık avlayan adam bir gün içinde iki kez köpekbalığının misinaya takıldığını söyledi, duyanlar şaştı kaldı - Son Dakika
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Yalova'da balık avlayan adam bir gün içinde iki kez köpekbalığının misinaya takıldığını söyledi, duyanlar şaştı kaldı

14.07.2022 16:42

Yalova'da bir vatandaş, balık avına çıktığı esnada misinasına köpekbalığının takıldığına dair bir video çekti. Balıkçının, "Bugün ikinci köpekbalığı" diyerek daha önce de bir köpekbalığıyla karşılaştığını belirtmesi, videoyu izleyenleri şaşırttı.

Havaların ısınmasıyla birlikte deniz sezonu da açıldı. Özellikle Akdeniz ve Ege bölgesinde çok sayıda vatandaş denizin tadını çıkarmaya başladı.

YALOVA DA UĞRAK NOKTALARDAN BİRİ

Yaz aylarında özellikle İstanbul ve çevresindeki vatandaşların uğrak noktalarından biri de Yalova. Tatil beldeleri ve plajlarıyla dikkat çeken Yalova'da son dönemde köpekbalığı görülme sıklığının arttığı iddia edildi.

BALIKÇININ AĞINA İKİ KEZ TAKILDI

Yalova açıklarında avlanan bir balıkçının misinasına köpekbalığı vurdu. Balığı tekneye doğru çektikten sonra videoya alan vatandaşın, 'bugün ikinci köpek balığı, Yalova'yı köpekbalıkları basmış' ifadelerini kullanması ise şaşkınlık yarattı.

YAVRU OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Diğer yandan köpekbalığının henüz yavru olduğu görüldü. Fakat sosyal medya kullanıcıları, yavruların olduğu yerde mutlaka daha büyük köpekbalıklarının da olacağına vurgu yaptı. Sosyal medyada paylaşılan bu anlar, kısa süre içerisinde çok sayıda izlenme aldı.

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İstanbul, Akdeniz, Yalova, Ege, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Yalova'da balık avlayan adam bir gün içinde iki kez köpekbalığının misinaya takıldığını söyledi, duyanlar şaştı kaldı - Son Dakika


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