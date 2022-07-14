Havaların ısınmasıyla birlikte deniz sezonu da açıldı. Özellikle Akdeniz ve Ege bölgesinde çok sayıda vatandaş denizin tadını çıkarmaya başladı.
Yaz aylarında özellikle İstanbul ve çevresindeki vatandaşların uğrak noktalarından biri de Yalova. Tatil beldeleri ve plajlarıyla dikkat çeken Yalova'da son dönemde köpekbalığı görülme sıklığının arttığı iddia edildi.
Yalova açıklarında avlanan bir balıkçının misinasına köpekbalığı vurdu. Balığı tekneye doğru çektikten sonra videoya alan vatandaşın, 'bugün ikinci köpek balığı, Yalova'yı köpekbalıkları basmış' ifadelerini kullanması ise şaşkınlık yarattı.
Diğer yandan köpekbalığının henüz yavru olduğu görüldü. Fakat sosyal medya kullanıcıları, yavruların olduğu yerde mutlaka daha büyük köpekbalıklarının da olacağına vurgu yaptı. Sosyal medyada paylaşılan bu anlar, kısa süre içerisinde çok sayıda izlenme aldı.
Son Dakika › Yaşam › Yalova'da balık avlayan adam bir gün içinde iki kez köpekbalığının misinaya takıldığını söyledi, duyanlar şaştı kaldı - Son Dakika