Bariyere çarpan tırdaki külçe kurşun yola saçıldı - Son Dakika
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Bariyere çarpan tırdaki külçe kurşun yola saçıldı

04.03.2022 19:22
Bariyere çarpan tırdaki külçe kurşun yola saçıldı

Yalova'da köprülü kavşak üzerinde bariyere çarpan tırın dorsesinden dökülen külçe kurşun yola saçıldı.

Yalova'da köprülü kavşak üzerinde bariyere çarpan tırın dorsesinden dökülen külçe kurşun yola saçıldı.

Alınan bilgiye göre, İzmit istikametinden gelen A.A. yönetimindeki 10 AEJ 589 plakalı tır, Tonami Meydanı'nda köprülü kavşaktan geçtiği sırada bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle dorsede bulunan külçe kurşunlar yola saçıldı. Bölgede Yalova Emniyeti Trafik Şubesi ekipleri köprülü kavşakta güvenlik önlemi aldı. Bu sırada köprü üzerindeki trafik tek şeritten verildi. Külçe kurşunlar yaklaşık 2 saate dorseye doldurulurken bu sırada Yalova-İzmit karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

(Erhan Erdoğan/ İHA)

Bariyere çarpan tırdaki külçe kurşun yola saçıldı
Bariyere çarpan tırdaki külçe kurşun yola saçıldı
Bariyere çarpan tırdaki külçe kurşun yola saçıldı
Bariyere çarpan tırdaki külçe kurşun yola saçıldı
Bariyere çarpan tırdaki külçe kurşun yola saçıldı
Bariyere çarpan tırdaki külçe kurşun yola saçıldı
Bariyere çarpan tırdaki külçe kurşun yola saçıldı
Bariyere çarpan tırdaki külçe kurşun yola saçıldı
Bariyere çarpan tırdaki külçe kurşun yola saçıldı
Bariyere çarpan tırdaki külçe kurşun yola saçıldı
Bariyere çarpan tırdaki külçe kurşun yola saçıldı

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Tonami Meydanı, Kocaeli, Yalova, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bariyere çarpan tırdaki külçe kurşun yola saçıldı - Son Dakika


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