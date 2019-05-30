Son Dakika Haberleri: Yalova'da bayram öncesi "drone" destekli trafik uygulaması
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Yalova'da bayram öncesi "drone" destekli trafik uygulaması

1 saat önce

Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla İstanbul'dan güneye doğru trafik yoğunluğu oluşması beklenen Yalova sınırlarındaki şehirler arası yollarda, jandarma ekiplerince drone destekli trafik uygulaması yapıldı.

Yalova'da bayram öncesi
Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla İstanbul'dan güneye doğru trafik yoğunluğu oluşması beklenen Yalova sınırlarındaki şehirler arası yollarda, jandarma ekiplerince drone destekli trafik uygulaması yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 günlük bayram tatili öncesinde trafik kazalarının önlenebilmesi ve buna bağlı olarak vatandaşların can ve mal kaybının önüne geçilebilmesine yönelik uygulamalar kapsamında Yalova-Çınarcık kara yolunda denetim gerçekleştirdi.
Drone ile trafik akışı kontrol edilerek hatalı sollama, hız sınırlarına uymama, seyir halindeyken cep telefonu ile konuşma ve emniyet kemeri kullanmama gibi ihlaller takibe alındı.
Ekipler, 158 araç sürücüsüne cezai işlem uyguladı, 13 aracı trafikten men etti, 8 sürücünün ise ehliyetine el konuldu.
Jandarma ekipleri, uygulamaların bayram tatili süresince de titizlikle devam edeceğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:25 Kaynak: AA
Jandarma, Yalova, Güncel
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