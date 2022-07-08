Yalova'da bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika
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Yalova'da bayramlaşma programı düzenlendi

08.07.2022 14:34
Yalova'da bayramlaşma programı düzenlendi

Yalova'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Yalova'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Uygulama Oteli'nde yapılan programda, Vali Muammer Erol ve protokol üyeleri, davetlilerin bayramlarını kutladı.

Vali Erol ve beraberindekiler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Paşakent Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine gitti.

Buradaki huzurevi sakinleriyle bayramlaşan protokol, daha sonra şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Bayramlaşma programına, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Garnizon Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, AK Parti milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol, Memleket Partisi Yalova Milletvekili Özcan Özel, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, CHP İl Başkanı Mehmet Gürel, Millet Partisi İl Başkanı Ertan Şener, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, kurum müdürleri ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

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Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Muammer Erol, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika

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