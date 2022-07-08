Vali Erol ve beraberindekiler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Paşakent Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine gitti.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Muammer Erol, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yalova'da bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika

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