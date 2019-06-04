Yalova'da bayramlaşma töreni

Yalova
Valiliği tarafından bayramlaşma programı düzenlendi.
Şaban Temüge Turizm Otelcilik Meslek Lisesi
Uygulama Oteli'ndeki bayramlaşmaya Vali Muammer Erol
, AK Parti
Yalova Milletvekilli Meliha Akyol
, CHP
Yalova Milletvekilli Özcan Özel, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman
, Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanı Kurmay Tuğamiral Ayhan Gedik
, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Erol
ve protokol üyeleri daha sonra İl Jandarma Komutanlığı, Yalova Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü, Kadın Rehabilitasyon Merkezi ve İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.
Protokol üyeleri ardından Çınarcık
Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek huzurevi sakinleriyle bayramlaştı.