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Yalova'da belediye personeline uyuşturucu ile mücadele eğitimi

6 saat önce

Yalova Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele eylem planı çerçevesinde belediyelerde görevli 250 personele eğitim verdi.

Yalova'da belediye personeline uyuşturucu ile mücadele eğitimi, System.String[]

Yalova Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele eylem planı çerçevesinde belediyelerde görevli 250 personele eğitim verdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi (TUBİM) Büro Amirliği tarafından il merkezi, ilçe ve belde belediye başkanlıklarında görevli personellere "bağımlılık yapıcı maddelerin mücadelesinde farkındalık eğitimi ile narkorehber" konulu eğitimi verildi.

Kurumlar arası işbirliği çalışmaları kapsamındaki 5 günlük eğitime toplamda 250 belediye personeli katıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Yalova Emniyet Müdürlüğü, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:38 Kaynak: AA
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