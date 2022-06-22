Yalova'da belediyeye ait turizm işletmesinde sezon hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika
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Yalova'da belediyeye ait turizm işletmesinde sezon hazırlıkları tamamlandı

22.06.2022 13:51
Yalova'da belediyeye ait turizm işletmesinde sezon hazırlıkları tamamlandı

Yalova Belediyesi bünyesinde hizmet veren Yabeltaş AŞ'nin işlettiği Tatil Park, yaz turizmi dönemi için hazır hale getirildi.

Yalova Belediyesi bünyesinde hizmet veren Yabeltaş AŞ'nin işlettiği Tatil Park, yaz turizmi dönemi için hazır hale getirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, kışın üniversite öğrencilerine konaklama hizmeti veren, yaz sezonunda ise tatilciler tarafından tercih edilen Tatil Park'ın misafirlerini beklediği belirtildi.

Her bütçeye uygun tatil imkanlarının sunulduğu Tatil Park'ta günübirlik imkanlardan da yararlanılabildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üniversite öğrencilerimizin çıkışlarını yapmasıyla bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını kısa sürede tamamladık. Aqua, plaj ve beyaz evler olmak üzere 82 konaklama alanımız bulunmaktadır. Bir bungalov evimizde 3 ile 4 kişi arasında konaklama yapılabilmektedir. Ayrıca konaklama hizmetimiz dışında, Tatil Park'a günübirlik olarak gelmek isteyenlere plajlarımız, restoranımız ve aqua parklarımızla hizmet verilmektedir. Tatilcilerimizin çoğu İstanbul, Bursa ve Kocaeli şehirlerinden gelmekteler."

Özellikle İstanbul, Bursa ve Kocaeli'ne yakınlığı nedeniyle Tatil Park'ın tercih edildiği aktarılan açıklamada, ayrıca karavan ve çadırlarıyla gelenlere belirlenen alanda yer verildiği duyuruldu.

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Kaynak: AA

Yalova Belediyesi, İstanbul, Tatil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da belediyeye ait turizm işletmesinde sezon hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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