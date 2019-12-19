Yalova'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 3 hastaya umut oldu - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Yalova'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 3 hastaya umut oldu - Son Dakika

Yalova'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 3 hastaya umut oldu

6 saat önce

Yalova Devlet Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşen hastanın böbrekleri ile karaciğeri, Bursa ve İstanbul'da 3 hastaya nakledilmek üzere alındı.

Yalova'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 3 hastaya umut oldu, System.String[]

Yalova Devlet Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşen hastanın böbrekleri ile karaciğeri, Bursa ve İstanbul'da 3 hastaya nakledilmek üzere alındı.

Armutlu ilçesinde beyin kanaması geçiren Faruk Fikret Ersoy (62), Yalova Devlet Hastanesine getirildi.

Yoğun bakımda beyin ölümü gerçekleşen Ersoy'un Almanya'dan gelen yakınları, doktorların yaptığı görüşmede organ bağışına onay verdi.

Bursa ve İstanbul'dan gelen ekipler tarafından Ersoy'un böbrekleri ve karaciğeri alınarak bu şehirlerde organ bekleyen ve durumları uygun görülen 3 hastaya nakledilmek üzere götürüldü.

İstanbul, Yalova, Bursa, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:30 Kaynak: AA
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