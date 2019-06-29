Son Dakika Haberleri: Yalova'da bir araca ateş açan şüpheliler yakalandı
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Yalova'da bir araca ateş açan şüpheliler yakalandı

58 dakika önce

Yalova'da bir araçtan başka bir araca tüfekle ateş açan şüpheliler, gözaltına alındı.

Yalova'da bir araca ateş açan şüpheliler yakalandı, System.String[]
Yalova'da bir araçtan başka bir araca tüfekle ateş açan şüpheliler, gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesinde devriye gezen polis ekipleri, silah sesi duyulması üzerine bir araçtan silah ateşlenmesi olayına müdahale etti.
Polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler, araçla kaçmaya başladı.
A.F, S.D ve B.F, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin kovalaması sonucu kullandıkları 1 tüfekle birlikte yakalandı.
Vücuduna isabet eden saçma ile yaralanan D.M ise tedavisi için Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kovalamaca esnasında 3 araçta maddi hasar meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:31 Kaynak: AA
Bağlarbaşı, Yalova, Güncel
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