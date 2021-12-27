Yalova'da bir binanın çatısında yangın çıktı, bina tahliye edildi - Son Dakika

- Yalova'da bir binanın çatısında yangın çıktı, bina tahliye edildi

YALOVA - Yalova'da bir sitede bulunan binanın çatısında çıkan yangın site sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına almaya çalışıyor.

Yangın, Altınova ilçesi Subaşı Beldesi'nde kalıcı konutlarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede bütün çatıyı saran yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bina sakinleri hemen tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangına müdahale ederek kontrol altına almaya çalışıyor.