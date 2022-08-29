Yalova'da bir binanın kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Yalova'da bir binanın kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü

29.08.2022 22:34
Yalova'da bir binanın kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Yalova'da bir binanın kazan dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yalova'da bir binanın kazan dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Süleymanbey Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir binanın kazan dairesinde bilinemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevlere müdahalede bulundu.

Kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışması yapılan yangının, kazan dairesindeki plastik maddelerin tutuşmasından kaynaklanabileceği belirtildi.

YORUMLAR
500
Gölet kenarında yangın Gölet kenarında yangın İran sınırında çıkan anız yangını söndürüldü İran sınırında çıkan anız yangını söndürüldü
Kaynak: AA

İstiklal Caddesi, İtfaiye, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da bir binanın kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:22 Sağlık Bakanlığı'ndan müjde! Kamuya dönmek isteyen doktorların atama başvuruları başladı
22:11 Jorge Jesus, Konyaspor yenilgisi sonrası konuştu: Fenerbahçe'de bunu ilk kez yaşadım
22:01 Fenerbahçe'de orta saha Willian Arao'dan Konyaspor maçı sonrası itiraf: İstemsizce yaptık
21:54 Bakan Soylu'dan, Afyonkarahisar'daki toplu açılış töreninde yeni bir çıkış geldi: Biz sizin gibi LGBT çocuğu değiliz
21:52 Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet eden Domenec Torrent, Beşiktaş karşılaşmasını izledi
21:44 Fenerbahçe'yi mağlup eden Konyaspor, Süper Lig tarihinde bir ilki gerçekleştirdi!
21:15 Kırmızı kartların gündem olduğu karşılaşmada Fenerbahçe, Konyaspor'a 1-0 yenildi
20:48 Kadıköy metro raylarına uzanıp keyif yapan adam şaşkınlık yarattı!
20:41 Beşiktaş-Sivasspor mücadelesinde ilk 11'ler netleşti
20:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çocuklar arasındaki sohbet izleyenleri gülümsetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 22:34:38. #1.13#
SON DAKİKA: Yalova'da bir binanın kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement