Üye Girişi
Yalova'da bir cami manzarayı kapattığı iddiasıyla mahkemeye verildi - Son Dakika

Yalova'da bir cami manzarayı kapattığı iddiasıyla mahkemeye verildi

20.11.2021 16:48

Yalova'da hayırseverler ve vatandaşlar tarafından yaptırılan Hacı Hafız Yaşar Sabri Yıldırım Cami, deniz manzarasını kapattığı gerekçesiyle mahkemeye verildi.

Yalova'da hayırseverler ve vatandaşlar tarafından yaptırılan Hacı Hafız Yaşar Sabri Yıldırım Cami, deniz manzarasını kapattığı gerekçesiyle mahkemeye verildi.

Yalova Bağlarbaşı Mahallesi'nde 2018 yılında ruhsatı alınarak yaptırılan Hacı Hafız Yaşar Sabri Yıldırım Cami, deniz manzarasını kapattığı iddiasıyla etrafındaki arsa sahipleri tarafından mahkemeye verildi.

Tamamlanması ile ibadete açılan ancak kısa bir süre sonra gelen tebligat ile Yalova Belediyesi, Milli Emlak ve Yalova Müftülüğüne dava açıldığını öğrenen cami cemaati, büyük bir şok yaşadı.

Yürütmenin durdurulması ve ruhsatın iptalinin istendiği öğrenen cami cemaati, arsa sahibi firmanın Bursa 4. İdare Mahkemesine, arsalarının değer kaybı yaşadığını ve deniz manzarasının kapandığını ileri sürdüğünü öğrendi.

Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Hacı Hafız Yaşar Sabri Yıldırım Camisi Yapma ve Yaşatma Derneği Başkanı Murat Kalaycı, yapılanı insanlığın vicdanına bıraktıklarını söyledi.

Kalaycı, "Bugün çok üzücü bir olay aslında burada toplanmamız. Duygulanarak bunları söylüyorum gerçekten. İki gün önce acı bir haber aldık. Bizim için çok acı, kutsal ve dinimizle ilgili bir çalışma yaptık. Rabbim bize nasip etti camiimizi bu nokta getirdik. Fakat burada boş arsası olan yani herhangi bir inşası olmayan bir yerin sahibi bize dava açtı. Yalova Belediyesi'ne, Milli Emlak'a dava açtı. Bu binanın durdurulması ve ruhsatın iptali diye. Biz yasal olmayan hiçbir şey yapmadık. İlimiz Bağlarbaşı Mahallesi Ferhat Bey Caddesi üzerinde hayırseverlerin ve vatandaşların desteği ile yapımı tamamladığımız bu binanın Hafız Yaşar Sabri Yıldırım ana sponsorumuz olan caminin ismini taşıdığı maalesef ki kendisini bilmez art niyetli kişiler tarafından mahkemeye verilmiştir. Gerekçesi camiinin deniz manzarasını yok edip hak kaybını söylemiş. Ne yazık ki Bursa 4. İdare Mahkemesi bunu kabul etmiş dava olarak gündeme taşımıştır." ifadelerini kullandı.

Temelinden bugüne kadar hiçbir hukuksuz iş yapılmadan devlete ve dine layık olacak şekilde cami inşasını tamamladıklarını anlatan Kalaycı, şöyle konuştu:

"Biz bu caminin inşasına 2018 tarihinde ruhsat aldık, bu noktaya getirdik ama bu şahıs bu ruhsatın iptali ve yürütmeyi durdurma kararı almış. Bunu da sizler aracılığıyla önce dinimizin ve Türkiye kamuoyuna vicdanlarına havale ediyoruz. Yüce mahkemenin vereceği karar doğrudur, bellidir, her şey yasaldır. Bu konuda mahkemenin kararlarını bekleyeceğiz. Bu konuda elimizden gelen her şeyi yapacağız. Biz dernek başkanı, dernek yönetimi ve cemaat olarak görüyorsunuz küçük bir cemaat topladık buraya. Daha kadro açılmadı ama birkaç büyüğümüz namaz kıldırıyorlar. Biz de görevimizi yerine getiriyoruz bu şekilde. İnsanlığın vicdanına bıraktık biz bu işi artık."

Yalova'da bir cami manzarayı kapattığı iddiasıyla mahkemeye verildi
Yalova'da bir cami manzarayı kapattığı iddiasıyla mahkemeye verildi
Yalova'da bir cami manzarayı kapattığı iddiasıyla mahkemeye verildi
Yalova'da bir cami manzarayı kapattığı iddiasıyla mahkemeye verildi

Yalova Belediyesi, Sabri Yıldırım, Yalova, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yalova'da bir cami manzarayı kapattığı iddiasıyla mahkemeye verildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İBB, köpek Boji'ye kumpas kuran kişi hakkında suç duyurusunda bulunacak 17:45 İBB, köpek Boji'ye kumpas kuran kişi hakkında suç duyurusunda bulunacak Binali Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Helallik istiyor, verelim gitsin 17:35 Binali Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Helallik istiyor, verelim gitsin Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı! 16:16 Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı!
İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi 14:46 İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt! 14:10 Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt! Bahar Candan karakolluk oldu 13:22 Bahar Candan karakolluk oldu
Kurbanlığın peşinden koşan tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi 11:21 Kurbanlığın peşinden koşan tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı 11:00 Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı

Son Dakika Haberleri
17:45 İBB, köpek Boji'ye kumpas kuran kişi hakkında suç duyurusunda bulunacak
17:44 Aaron Boupendza için Galatasaray ve Trabzonspor karşı karşıya geldi
17:43 Plajlar onlara kaldı: Define arıyorlar
17:35 Binali Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Helallik istiyor, verelim gitsin
17:26 CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan marketlere: "10 temel gıda ürününe zamları yansıtmayın"
17:13 Burası Türkiye'nin en gizemli yeri! "Korkunç karanlık ağız" diye biliniyor, giren bir daha çıkamıyor
17:11 Aynı dizideki gibi: Kızına çok düşkün
17:07 Fransa ligindeki Türk futbolcular 'günah keçisi' seçildi: Yenilgilerin faturası Burak'a ve Yusuf'a kesildi
17:03 Çaresizliğin bu kadarı: SMA hastası bebeğin annesi canına kıydı
16:57 "Bu Pazar seçim olsa?" diye soruldu: Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki fark yüzde 7'ye çıktı
Aaron Boupendza için Galatasaray ve Trabzonspor karşı karşıya geldi Aaron Boupendza için Galatasaray ve Trabzonspor karşı karşıya geldi         
17:45
Plajlar onlara kaldı: Define arıyorlar Plajlar onlara kaldı: Define arıyorlar         
17:43
Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşın mutfağındaki yangını söndürmek için hükümete 6 maddelik öneri Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşın mutfağındaki yangını söndürmek için hükümete 6 maddelik öneri         
17:31
Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi         
14:52
Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım         
14:12
Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak         
13:32
14 yaşındaki çocuğu hamile bırakan sanığa indirimsiz 24 yıl hapis 14 yaşındaki çocuğu hamile bırakan sanığa indirimsiz 24 yıl hapis         
12:02
Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı         
11:14
BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor         
10:55
Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem         
10:52
Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru         
09:54
Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın         
09:44
Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı         
09:08
HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık         
09:06
Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti? Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti?         
08:57
Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti         
21:38
Gördüğüne inanamayıp yetkililere ulaştı! Eski futbolcu piyangodan büyük ikramiyeyi kazandı Gördüğüne inanamayıp yetkililere ulaştı! Eski futbolcu piyangodan büyük ikramiyeyi kazandı         
20:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2021 17:54:34. #1.11#
SON DAKİKA: Yalova'da bir cami manzarayı kapattığı iddiasıyla mahkemeye verildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement